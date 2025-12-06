青少年亞洲傳統音樂及新手學習課程冬季班12月7日開課

CMENY擬成立的紐約青少年亞洲傳統音樂樂團現正招收學員，2025冬季學期12月7日開課，請從速報名。圖為中樂課程學員練習中。

鑑於有感於文化深耕的工作必須由培養下一代的傳承開始，已有65年歷史的老牌紐約中國民族樂團(Chinese Music Ensemble of New York，簡稱CMENY)，從 2023年開始，CMENY經已啟動他們的第一個培養青少年樂手的工作！至今，現在正準備推出第七期的樂器學習課程。

紐約中國民族樂團有許多海內外各種樂器的專業一把手，包括國家級的獨奏演員。在師資及音樂文化內涵的掌握，有著卓越的優勢。團裡更有元老級的音樂演奏家，冀望可將自己一世絕學，在適當的時機下，傳授給有音樂天賦及潛力的青少年。

CMENY籌劃為即將成立的紐約青少年亞洲傳統音樂樂團作準備，並遵循培訓宗旨為：

* 傳承民族樂器演奏技藝及文化

* 培養青少年對音樂歷史沿革的認識及對未來融合創新的支持

* 鍛鍊青少年對自己負責，對團隊盡力，及對音樂盡心的人生態度

* 豐富也啟發青年一代對亞洲傳統音樂文化知識和藝術視野

作為美國歷史悠久的中國古典音樂非營利組織，CMENY是北美唯一全編制大型民族樂團。六十年來每年舉行兩場以上大型音樂會以及數場中小型音樂會、講演會、學生匯報演出等。半個多世紀以來樂團始終堅持在海外演奏和分享中國民族音樂。各類戲曲、地方戲、民族舞曲、民歌小調等通過演奏家們的演繹讓美國觀眾真正了解了中國音樂之美。即使在疫情 期間，紐約中國民族樂團仍然堅持舉辦線上音樂會，讓多元的中國民族音樂繼續在海外傳承、發展，豐富人們的文化生活。

中國傳統的民族音樂是包羅萬象的，不僅來源於中國本土，還吸收融合了周邊地區及世界各地的音樂元素，演變成為我們音樂文化的一部份。紐約中國民族樂團的使命之一，便是把 這歷經千年的音樂再帶回當代世界的大舞台上，讓古老的音樂再度呈現在大紐約地區的聽 眾之前，在不同的時空、地域的衝擊下，碰撞出新時代的文化火花。

音樂是一種人類特有的藝術能力，也是一種怡情養性的最佳方法。音樂學習可以訓練青少年們對眼耳身心的啟滌和控制能力。紐約中國民族樂團呼籲關心孩子未來發展的父母，送給孩子們一個終身受益的禮物！音樂是一種人類特有的能力！實驗證明，學習音樂可以增強學術表現、增強自信與責任感、減少心靈壓力、增強情緒管理能力、培養文化與歷史的薰陶等益處。

小朋友學習樂器，很多時候會慚漸覺得無趣起來；自己一個人練琴，有時也會覺得不勝其煩。然而，如果有一個小樂團，大家便可以一起學習、排練及進步。在音樂中，小朋友也會學著如何仔細傾聽別人的聲音，如果彼此配合以達成個人無法成就的音樂效果，進而感受到音樂之美。

籌組紐約青少年亞洲傳統音樂樂團，旨以團體學習的方式來鼓勵青少年一代一步一步的學習東方特色的傳統民族音樂並加以傳承發揚。據CMENY團長及數位帶領過青少年樂團的老師們的經驗所得，在老師們悉心帶領下，青少年們二、三年便可初具規模。成軍的青少年樂團，便可組隊參加不同的社區公益演出，可以歸類於社區服務的項目之內，對於將來申請重點高中及一流大學，均有十足的加分作用。

紐約青少年亞洲傳統音樂樂團訂定每期以10次團訓為組織原則。每一次2小時。具體的學習和排練時間，現暫定每週日上午10時至12時。每一次團訓以各別小組樂器和樂團小合奏組成。第10次即為成果發表會。團訓地點：132 Blossom Ave, Flushing, NYC（靠近皇后區植物園 ）。2025冬季學期訂於12月7日開課至明年2月15日結業。每期共10個星期。大型樂器、或是家長一時不能決定是否自己購買的樂器，CMENY可提供免費樂器租用方案，替學員和家長們解決樂器的問題。

紐約青少年亞洲傳統音樂樂團將提供的樂器學習機會包括：揚琴、琵琶、柳葉琴、中阮、大阮、箏、二胡、大提琴、笛子（梆笛、曲笛）、笙、嗩吶、打擊樂（大鼓、譚鼓、排鼓、木魚、鑼、鈸、鐃、罄、梆子）等。有興趣參加紐約青少年亞洲傳統音樂樂團的學員和家長們，請盡快報名。以上樂器種類，CMENY計劃各收5至10名學員，若錯過冬季課程須等至明年七月夏季新班。請將學員報名資訊包括﹕學生中英文姓名、學生年齡、出生目前就讀的學校和年級、之前有無學習其他樂器經驗、想學那一種中國樂器、家長中英文姓名、家長的聯繫e-mail、家長聯繫電話號碼、家長微信 帳號等email 至：[email protected]。或瀏覽網頁https://www.chinesemusicensemble.org/ 。