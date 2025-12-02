我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

紐約最大二手車行Major World 3000台高品質現車供應價格合理

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
張東根經理表示目前多台2026全新Suburban和Sinner價格優惠歡迎諮詢。
張東根經理表示目前多台2026全新Suburban和Sinner價格優惠歡迎諮詢。

位於皇后區法拉盛的Major World車行，憑藉30年行業積累與創新服務模式，以逾3000輛現車庫存、嚴苛的135點檢測體系，以及「零隱性收費」的承諾，成為紐約客購置二手車的首選平臺。目前新到6台2026全新Suburban價格優惠，歡迎諮詢。從剛需代步車到豪華商務座駕，從信用修復到貸款手續一站式，這家老牌車行正以差異化服務顛覆傳統市場格局。

Major World佔地超5萬平方英尺的展廳，3000餘輛整備一新的二手車按功能場景分區陳列：通勤族偏愛的日產Sentra、本田Civic等緊湊型轎車，家庭用戶首選的豐田RAV4、本田CR-V等SUV，以及商用客戶需求的福特Transit貨車等一應俱全。更引人注目的是，車行近期引進多款2024-2025年款准新車，包括4台雪佛蘭Suburban全尺寸SUV及12輛豐田Sienna七座MPV，其中部分車型行駛里程不足5000英里，價格卻比新車低20%-30%。

Major World資深銷售經理張東根指著展廳內數十輛貼有「24小時到店」標籤的車輛介紹「我們每月更新15%庫存，確保客戶能接觸到市場最新車型。」，車行依託全美合作經銷商網絡，可為客戶跨州調配稀缺車款，最快當日完成交割。數據顯示，該車行2023年成交車輛中，32%為豪華品牌，包括賓士GLE、寶馬X5等熱門車型，入門價較新車低40%，吸引大量中小企業主選購。

據張東根經理表示，二手車交易的核心痛點在於車況不透明。Major World為此建立業內領先的「135點檢測認證體系」，每輛車入庫前需經兩輪檢測：首輪由協力廠商機構驗證事故記錄與產權歸屬，次輪由車行資深技師對引擎、變速箱、制動系統等核心部件進行實測，並生成電子版檢測報告。若發現安全氣囊更換、結構件修復等重大維修記錄。為進一步消除顧客疑慮，車行提供90天質保，涵蓋引擎、變速箱等關鍵部件。

針對紐約客群年輕化、新移民佔比高的特點，Major World首創「一站式購車解決方案」：客戶選定車型後，可現場完成試駕、貸款審批、保險辦理及過戶手續。車行與多家品牌金融機構合作，提供彈性有效的貸款購車一條龍服務。「我們拒絕任何隱性收費。」張東根強調。

Major World展廳地址：紐約皇后區北方大道43-40號，營業時間：週一至週六9AM-9PM。撥打華語專線1-888-625-6750，銷售經理張東根將提供一對一選車諮詢。法拉盛購車者可預約接送服務。

貸款 二手車 法拉盛

上一則

曼哈頓地鐵離奇火警 他在車廂睡著了褲子起火

下一則

紐約市去年1791人確診HIV 連4年居高不下
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮
凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務
法拉盛1年來20家店歇業、35店新張 奶茶店及火鍋店居多

法拉盛1年來20家店歇業、35店新張 奶茶店及火鍋店居多
法拉盛奶茶、火鍋強勢進駐 這菜系式微「倒一家少一家」

法拉盛奶茶、火鍋強勢進駐 這菜系式微「倒一家少一家」

熱門新聞

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
感恩節法拉盛許多飲料店推出活動，吸引民眾排隊搶優惠。（記者戴慈慧 / 攝影）

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

2025-11-28 07:17

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險