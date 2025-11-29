紐約綜合牙科 全方位牙科醫療服務

我的頻道

紐約訊
紐約綜合牙科院長金醫師Dr. Jason Kim長期在國內外講授有關牙種植、骨再生、生物材料以及引導式手術的專業課程，並有超過23年的植牙實務經驗。
紐約綜合牙科院長金醫師Dr. Jason Kim長期在國內外講授有關牙種植、骨再生、生物材料以及引導式手術的專業課程，並有超過23年的植牙實務經驗。

由知名的金醫師Dr. Jason Kim主理的紐約綜合牙科 Dental Solutions New York，多年來一直致力於用專業技術解決一切關於牙齒的困惱。金醫師相信健康的牙齒，除了是避免其他疾病的關卡，擁有美麗的牙齒，更是讓人擁有自信笑容的關鍵。該牙醫團隊用精湛的技術以及多語言的熱情服務提供社區最優質服務。

紐約綜合牙科院長金醫師Dr. Jason Kim (DDS, MDSc, FAAID, DABOI/ID)，是紐約大學牙科學院的臨床助理教授，也是該大學牙科種植學繼續教育項目的外科主任。紐約綜合牙科院長金醫師本人擁有超過23年的植牙經驗，最擅長植牙、牙槽骨重建、牙周治療等專業牙科；他帶領的醫療團隊擅長植牙、治療牙周病、牙周炎、全瓷牙冠、美容貼片，牙周病鐳射治療、牙床增高/牙齦加厚手術、根管治療，活動假牙還有人工植牙後牙齦萎縮、牙齦再生、拔智齒和加骨粉等。該診所最近還推出先進植牙方式---顴骨植體(Zygomatic Implant)專案，搭配常規植牙，解決上顎牙骨嚴重流失無法植牙的苦惱。紐約綜合牙科具有領先的技術，全口拔牙和植牙經驗豐富，看病的當天就可以利用3D全口數位電腦斷層掃描機，快速獲取患者的病因，並有3D列印技術製作臨時牙冠，保護牙齦再生，為患者提供最優質的牙科照護，保障整體健康。

此外，該診所醫療顧問針對對植牙和Invisalign隱適美矯齒療程進一步說明：

1． 缺牙會導致臨近牙齒移位，還可能引發齲病、牙周病，損害好牙齒的健康；另外，缺牙過多，面頰部因失去支持而凹陷，鼻唇溝加深，口角變形，導致面容變樣。植牙將彌補上述不足，然而植牙的關鍵是選擇好牙醫與好技術。該診醫師 團隊所除了有近30年臨床經驗，並嚴選美國高質品牌美國品牌傑美（Zimmer）韓國品牌Megagen, Hiossen 等等種植體品牌，植體牢固穩定，再加上外部親水性結構，咬合力接近真牙。

2． Invisalign隱適美（隱形牙套）矯齒療程是近乎隱形的矯正方式，其創新技術能有效地矯正牙齒。隱適美使用獨家專利技術，按照每位元病人的齒列情況客制患量身打造可卸載的一系列隱形牙套，每一對矯正裝置佩戴兩個星期，循序漸進逐漸將牙齒移動到理想的位置。

牙齒疾病總是難以預防，加上如果沒有保養，天長日久要麼蛀牙，要麼牙菌斑、牙結石形成，落下牙周病，直到有一天牙齒完全脫落。因此，定期請醫生檢查牙齒，及早發現問題，及早預防治療非常有必要。

有更多牙齒上的服務,歡迎洽詢紐約綜合牙科。地址:144-48 羅斯福大道,法拉盛11354，預約電話: 718-886-4545通中、韓、英語，看診時間：9AM-6PM，週一至週六（週日休息。https://www.dentalsolutionsny.com/

