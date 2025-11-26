六福珠寶感恩節黃金首飾工費享3.5折限定優惠

六福珠寶北美首家雙主題店「六福精品廊暨福滿傳家」位於Tangram購物中心。

六福珠寶呈獻「囍愛系列Beloved」黃金首飾感恩節 限定優惠，自11月27日至30日期間，凡於六福珠寶紐約3家分店選購黃金首飾可享工費3.5折(65% off)限定優惠，詳情請向店員查詢或參閱店內宣傳品。

鳳羽流輝千願凝，龍鱗煥金良緣締。六福珠寶全新推出「囍愛系列Beloved」如心「鎖」願 - 以現代工藝將傳統元素精巧入飾，其間紅寶石與鑽石華光交錯，打造出承載幸福祈願的臻品。以典雅美學點綴中式婚服，以如意鎖守護愛情，願每對新人順遂如意，如心所願。

六福珠寶北美首家雙主題店「六福精品廊暨福滿傳家」位於Tangram購物中心商場地下G3A舖位，面積逾2500sq.ft。「福滿傳家」以古風裝潢為色調，整體形象盡顯東方神韻，古樸典雅，讓顧客切實感受到中式美學的魅力。店內陳列的各式珠寶首飾，精刻雕琢、古意盎然，古法技藝與傳統文化互相融合，打造出極具傳統文化及收藏價值於一體的黃金飾品，方寸之間，成為家族精神延續的傳世瑰寶。

「六福精品廊」店面寬敞明亮，以新穎高雅的空間美學、裝修風格簡約俐落；薈聚獨具品味的珍稀瑰寶，當中精心挑選極具珍藏價值的鑽石首飾，以及羅列各屆設計得獎作品及最新行時尚系列金飾，為顧客呈現一場盛大的珠寶視覺盛宴。

「六福珠寶」始於1991年在香港 北角開業，早於2003年首次進駐北美洲市場。截至目前，其集團足跡已遍布全球12個國家和地區，共擁有超過3,050個零售點。

「囍愛系列」為六福珠寶最受歡迎系列之一，多款做工精緻的黃金婚嫁首飾，包括項鏈、戒指、耳環、龍鳳鐲、囍嫁九寶、豬牌、手鏈及手鐲等婚嫁飾物，每款設計均精雕上代表不同寓意的傳統圖案。「六福精品廊暨福滿傳家」為您提供不同風格的珠寶首飾一應俱全，雙重購物享受。

「六福精品廊暨福滿傳家」Tangram店地址：133-33 39th Avenue, Tangram space G3A, Flushing, NY11354，電話:(718)521-6736，每週七天11:00am ~ 7:00pm。歡迎蒞臨參觀挑選或瀏覽官網了解新品系列:www.lukfook.com。