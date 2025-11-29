做個精明消費者 請認明「太太樂」商標

請認明太太樂官方商標和綠色金色正品包裝的太太樂正品。

美國太太樂隸屬雀巢集團(Nestle Group)，是全球領先的中式調味品牌，專注生產雞精、湯料及各類烹飪調味品。在北美地區，太太樂服務超過數萬家餐廳與數百萬家庭。多年來，太太樂憑藉卓越品質、純正的風味與嚴格的安全標準，贏得了全北美數百萬餐廳食肆與家庭的信賴。

太太樂是中國上海調味品公司，也是雀巢旗下品牌，產品以雞精為主。公司成立於1988年，1989年工廠在嘉定建成投產。1993年底，該公司產品出口至美國以及加拿大。1996年5月，公司商標「家樂」更改並建立太太樂品牌。1997年10月，公司更名為上海太太樂調味食品有限公司。當年太太樂雞精中國市場佔有率已為第一。1999年，產品出口至香港 、東南亞 以及澳大利亞，同年加入雀巢。及至2005年9月，太太樂雞精已成為家喻戶曉的中國名牌。同年12月，公司再次更名為上海太太樂食品有限公司。

每到節慶季，紐約的廚房總是充滿創意與溫情。而太太樂的使命，就是用高品質的正品調味料，為每一道菜增添真正的美味。但因近期市場上出現了一款包裝與太太樂品牌產品極為相似的其他品牌產品。雖然該產品可能與太太樂(TOTOLE)的正品外觀相似，但它並非由太太樂生產、測試或批准。該產品並非太太樂正品。

有鑑於此，為確保廣大商家、消費者及住家用戶始終獲得正品太太樂產品，該公司特此提醒：

* 請購買帶有太太樂官方商標和綠色金色正品包裝的太太樂正品。

* 若購買太太樂產品，請務必仔細檢查產品詳情，包括標籤和包裝，以確保其為太太樂產品。

* 請僅向獲得紐約總代理授權且值得信賴的零售商 、亞洲超市或官方經銷商購買太太樂產品。

太太樂美方代表及其紐約總代理現正在積極調查此事，並將採取適當措施保護該公司的品牌和客戶。您的安全和滿意始終是該公司的首要任務。如有疑問請致電太太樂紐約總代理：榕華貿易公司（YOUNG SHING TRADING）查詢，電話:（718）821-5050。