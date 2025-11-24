長島最新奢華Outlet-Belmont Park Village黑五額外折扣！

長島最新奢華Outlet-Belmont Park Village，黑五額外折扣高達50% OFF！

最好的禮物不一定在網購清單上，送禮的樂趣源自尋覓的喜悅。北美首家比斯特精品購物村（The Bicester Collection）---位於長島 的Belmont Park Village，正是懂得「尋寶本身就是樂趣」人士的新節假日尋寶勝地。今年歲末假期，Belmont Park Village誠摯邀請賓客前去體驗精彩的節慶娛樂活動、品嚐當季美食、參與快閃店活動，並每日以超值價格選購設計師時尚單品。黑五 （11/28）更有大促銷，額外折扣高達50%。

到Belmont Park Village的黑色星期五購物意味著您可以出門淘到值得擁有的設計師時尚單品。黑五當日顧客可以享受延長至晚上9點的購物體驗，指定精品店的商品，最高可享額外50%的折扣。此外，整個購物季期間還將推出更多優惠活動。

精品購物村現已開幕的名牌店有ALLSaints、Aquazzura、Charles Tyrwhitt、Canali、Coach、Fusalp、Gianvito Rossi、Jacob Cohen Milano、John Varvatos、Kurt Geiger、Lacoste、Levi's、L'Occitane、Longchamp、Missoni、Neuhaus、Orlebar Brown、PAIGE、Peserico、Rains、Rene Caovilla、Roberto Cavalli、Samsonite、Solaris、Sunglass Hut、Swarovski、Thom Browne、The North Face、Trina Turk、TUMI、TWP、Valentino以及Vivienne Westwood等等。新店還會陸續開張。

近期開幕的新店：

Gianvito Rossi： 以優雅高跟鞋、靴子和配件而聞名。這家新店將義大利 精湛工藝和現代簡約美學帶到格林威治村，現又開到Belmont Park Village。

Trina Turk： 以印花和色彩為主導的生活風格品牌，以時尚女裝成衣和配件、泳裝、眼鏡、Mr.Turk 男裝系列以及家居用品，展現加州風情。

Canali： 於1934年在米蘭郊區創立，85年來一直是義大利高級訂製奢華男裝的典範。

Roller Rabbit： 這個深受全美大學校園喜愛的時尚生活風格和睡衣品牌，將其著名的行動快閃店於12月12日至14日週末，在Belmont Park Village限時亮相。

從素食餐廳 Le Botaniste 到法美融合餐廳 Hundredfold Brasserie、Pret A Manger 和 Fiftyfold Boulangerie，美食村的許多餐廳將提供琳瑯滿目的時令甜點。此外，還有一系列令人興奮的新餐廳即將開業。

Belmont Park Village是時尚達人們尋找心儀節日禮物、打造新年夜驚艷造型的理想之地，更能讓您體驗到以遠低於預期價格購得所有心儀之物的滿足感。該村地理位置優越：近甘迺迪機場，離長島北岸及皇后區、布碌崙僅20分鐘內車程，曼哈頓賓州車站和中央車站有長島火車可抵達，地址：2601 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 11003，www.BelmontParkVillage.com，及@belmontparkvillage，黑五營業時間：10am-9pm。