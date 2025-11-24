近期活動
11月24日（週一）:
●小小芽苗：跳跳玩樂
Little Sprouts: Jump and Play
11/24, 11am - 12pm
Location：A.R.R.O.W. Field House
https://www.nycgovparks.org/
11月25日（週二）:
●森林公園植栽小幫手
Forest Park Hort Helpers
11/25, 10am - 12pm
Location：Forest Park
https://www.nycgovparks.org/
11月26日（週三）
●籃球技巧與訓練
Basketball Skills and Drills
11/26, 3:30pm - 5:30pm
Location：2530 Jerome Ave., Bronx
https://www.nycgovparks.org/
11月27日（週四）
●青少年電玩同樂會
Teen Video Games
11/27, 2pm – 5pm
Location：St. George Library Center
https://www.nypl.org/
11月28日（週五）
●感恩暖心週末
Gratitude Weekend
11/28, 10am - 5pm
Location：Wave Hill
https://www.wavehill.org/
11月29日（週六）
●大自然尋寶大冒險
Nature Scavenger Hunt
11/29, 11am - 12pm
Location：Baisley Pond Park
https://www.nycgovparks.org/
11月30日（週日）:
●書籍衣物捐贈與分發
Book and Clothing Distribution
11/30, 9:30am - 2:30pm
Location：947 57th St., Brooklyn
https://www.eventbrite.com/
