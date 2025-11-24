我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

紐約訊
11月24日（週一）:

●小小芽苗：跳跳玩樂

Little Sprouts: Jump and Play

11/24, 11am - 12pm

Location：A.R.R.O.W. Field House

https://www.nycgovparks.org/

11月25日（週二）:

●森林公園植栽小幫手

Forest Park Hort Helpers

11/25, 10am - 12pm

Location：Forest Park

https://www.nycgovparks.org/

11月26日（週三）

●籃球技巧與訓練

Basketball Skills and Drills

11/26, 3:30pm - 5:30pm

Location：2530 Jerome Ave., Bronx

https://www.nycgovparks.org/

11月27日（週四）

●青少年電玩同樂會

Teen Video Games

11/27, 2pm – 5pm

Location：St. George Library Center

https://www.nypl.org/

11月28日（週五）

●感恩暖心週末

Gratitude Weekend

11/28, 10am - 5pm

Location：Wave Hill

https://www.wavehill.org/

11月29日（週六）

●大自然尋寶大冒險

Nature Scavenger Hunt

11/29, 11am - 12pm

Location：Baisley Pond Park

https://www.nycgovparks.org/

11月30日（週日）:

●書籍衣物捐贈與分發

Book and Clothing Distribution

11/30, 9:30am - 2:30pm

Location：947 57th St., Brooklyn

https://www.eventbrite.com/

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台