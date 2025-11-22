富康醫療年度最佳員工表彰大會連雯珊、鄧穎瑜榮獲大獎嘉許

我的頻道

鄧穎瑜(Cheryl Tang)榮獲 ESPIRIT Award 大獎。
富康醫療(VNS Health)於日前在紐約曼哈頓中城舉辦年度最佳員工表彰大會，共有三十八名團隊成員榮獲各項大獎， 其中包括兩名華裔。連雯珊 (Teresa Lin) 獲得最高榮譽傳奇人物大獎 (Phyllis Mills Legend Award); 該獎項旨在表彰在富康醫療服務至少十年，並為富康醫療的使命做出卓越貢獻的團隊成員，以表彰他們秉承Phyllis Mills的奉獻精神。 Phyllis Mills是一位傳奇護士，也是富康醫療的長期董事會成員，該獎項正是以她的名字命名。另一位由鄧穎瑜(Cheryl Tang) 獲得 ESPIRIT Award 大獎。他們以身作則，完美詮釋了富康醫療的使命和核心價值。

連雯珊在醫療保健領域工作近30年，曾任紐約長老會下城醫院副院長。在富康醫療工作超過16年，連雯珊擔任多個職務期間展現出的領導力和熱情令人鼓舞，並成功地實現富康醫療使命，以及對華人社區的貢獻。身為文化市場發展副總裁，連雯珊徹底改變了富康醫療為不同群體於面臨許多就醫障礙的問題。連雯珊指出：“作為一名來自香港的第一代移民，無論是作為父母的照顧者，還是在我的專業工作中，我親身經歷了美國醫療保健系統的複雜性”。連雯珊擁有社工碩士和工商管理碩士學位，同時也是一名註冊社工。

連雯珊最引以為傲的社區項目之一是舉辦一系列安寧療護社區教育講座，她對這方面的興趣可以追溯到她在富康醫療安寧療護(VNS Health Hospice)的社工碩士實習經歷。紐約州的安寧療護利用率在全美排名墊底，部分原因是文化因素。例如，在中國文化和其他一些文化中，死亡仍然是一個禁忌話題，使得人們難以談論臨終關懷。為了幫助打破這些障礙，連雯珊開始在富康醫療社區中心以及各老人中心舉辦安寧療護教育講座。其中一場在華埠舉辦的講座吸引了近百人參加，反應非常熱烈。

富康醫療在曼哈頓唐人街、皇后區法拉盛和布魯克林日落公園的三個廣受歡迎的社區中心生動地展現了這種影響。連雯珊指出任何人都可以親自前來或致電富康醫療社區中心，無論他們是需要健保計劃、居家或安寧療護、社會服務方面的幫助，還是想參加各種各樣的免費活動。無論他們的目標是什麼，他們離開時都會感到得到了支持，並能獲得所需的資源。

十位ESPIRIT獎項得主之一的鄧穎瑜 (Cheryl Tang)，在富康醫療工作了16年。現任為紐約中華總商會副會長，鄧穎瑜對華人社區深切了解，貢獻良多。鄧穎瑜最重視的是幫助社區，尤其是老年人。鄧穎瑜的同事們非常欣賞她務實的領導風格，她總是樂於為團隊成員以及其他部門的同事提供支援和指導，鄧穎瑜的領導力至關重要。

榮獲最高榮譽傳奇人物大獎的連雯珊 (Teresa Lin)與富康醫療總裁兼執行長...
榮獲最高榮譽傳奇人物大獎的連雯珊 (Teresa Lin)與富康醫療總裁兼執行長 Daniel Savitt 合影。

