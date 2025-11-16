我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款16元鹹派 節日期間冰箱必備

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告

退休人士利用 Siton Mining 平臺，透過比特幣每天賺取 9,600 美元的穩定被動收入。

紐約訊

在全球經濟波動和高通膨的背景下，越來越多的比特幣 (BTC) 持有者正在尋求更安全、更有效率的方式來提升資產價值。 Siton Mining提供了一種合法且受金融監管的方式，讓投資者可以透過加密貨幣挖礦，將持有的比特幣轉化為每日高達 9,600 美元的穩定被動收入。

下一代財富模式：讓比特幣為你工作

自誕生以來，比特幣就被視為「數位黃金」。然而，大多數投資者只是持有比特幣，未能從中獲得可持續的現金流。

Siton Mining 的創建正是為瞭解決這個痛點。

Siton Mining是一家總部位於英國的受監管加密貨幣挖礦平臺。它允許用戶遠端挖礦比特幣，而無需昂貴的挖礦設備、技術專長或大量的電力資源。

該平臺基於區塊鏈智能合約運行，利潤會自動存入用戶帳戶。

“Siton Mining 代表了加密金融的下一個階段——它將數位資產從靜態資產轉變為動態的、能產生利息的資產。”

合法、透明且受監管的全球加密貨幣挖礦平臺

Siton Mining 嚴格遵守國際金融監管標準，並接受合規性審計，包括英國金融行為監管局和歐盟 MiCA 加密資產框架進行的審計。

自成立以來，該平臺已與眾多審計和安全公司合作，以確保資金的透明度、安全性和可追溯性：

普華永道（PwC）提供季度獲利審計服務；

倫敦勞合社為平臺基金提供保險保障；

Cloudflare 和 McAfee 提供即時安全保護；

所有加密資產都儲存在多重簽章冷錢包中，以防止任何外部攻擊。

這套嚴格的合規體系為世界各地的使用者提供了卓越的安全保障。

只需四步，即可開始每日賺取比特幣

第一步：註冊帳號

請造訪 Siton Mining 官方網站

點選“立即註冊”。

新用戶註冊後將獲得 15 美元的歡迎獎金，可用於開始交易合約。

步驟二：存入比特幣

Siton Mining 支援多種主流加密貨幣，包括：

BTC、ETH、XRP、USDT、BNB、SOL、DOGE、LTC、USDC、ADA、RLUSD（ERC-20）等等。

使用者可根據自身經濟狀況自由選擇付款方式。

步驟三：購買並啟動挖礦合約

Siton Mining 提供靈活的挖礦方案，使用者可以根據自身財務狀況選擇各種合約。以下是一些熱門期貨合約範例：

初級合約：500美元，5天期限，到期收益500美元+30美元

中級合約：1,500 美元，10 天期限，到期收益 1,500 美元 + 202.5 美元

高級合約：5,500 美元，20 天期限，到期收益 5,500 美元 + 1,672 美元

超級合約：12,000 美元，25 天期限，到期收益12,000 美元 + 4,800 美元

超高級合約：25,000 美元，30 天期限，到期收益25,000 美元 + 12,375 美元

有關合約詳情，請造訪 Siton Mining 官方網站。

購買並啟動後，挖礦過程立即開始，收益每日結算。

第四步：享有被動收入

每日收益將自動計入您的帳戶。

投資者可以隨時提取或再投資，實現持續的複利成長。許多比特幣用戶報告稱，透過 Siton Mining，他們每天平均可獲得 9,600 美元或更多的穩定收益。

Siton Mining 的資金安全機制

Siton Mining 將用戶資產保護放在首位，並採用世界領先的安全架構：

冷錢包隔離存儲：資產離線存儲，以消除駭客攻擊風險；

多重簽章認證機制：所有轉帳均需多方授權；

ISO/IEC 27001 安全認證系統：符合國際資訊安全標準；

智慧風險控制引擎：即時監控異常交易與算力狀態；

平臺保險：即使在極端情況下，用戶資金也能得到保障。

結論

在通膨和市場波動的環境下，Siton Mining 為投資者提供了一種新的財富創造工具——

將比特幣轉化為可預測的每日現金流。

Siton Mining 透過合法監管、安全管理和自動化的加密貨幣挖礦，使被動收入真正成為可能。

請造訪https://sitonmining.com

官方信箱：[email protected]

註冊並啟動您的比特幣算力，即可立即開始從您的比特幣中獲得穩定的每日 9,600 美元收入。

此為工商廣告，文責自負，投資人自行承擔風險。

比特幣 加密貨幣 保險 歐盟 高通

上一則

比特幣新聞：使用IOTA Miner 輕鬆賺取1個比特幣

下一則

美國退休人員透過 OPTO Miner 和 XRP/BTC 獲得穩定的每日收入 8,700 美元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

熱門新聞

皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區