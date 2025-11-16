我的頻道

好市多這款16元鹹派 節日期間冰箱必備

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告

比特幣新聞：使用IOTA Miner 輕鬆賺取1個比特幣

紐約訊
比特幣的價格在這幾天內浮動較大，這一事件引發市場劇烈波動， 除了比特幣的波動，其他加密貨幣多多少少也受到了影響。加密貨幣持有者都正在密切關注事態發展，試圖評估未來加密貨幣價格走勢的影響。一些分析師認為，比特幣價格浮動對穩定幣市場和整個加密貨幣產業產生巨大影響。

眾多資深加密貨幣持有者都湧向了IOTA Miner平臺，把現有的加密貨幣固定資產轉變成穩定的被動收入。

既然IOTA Miner將雲端挖礦的強大功能帶到您的指尖，何必再為昂貴的礦機和維護費用而煩惱呢？平臺融合了尖端技術、節能高效和強大的安全性，確保您的投資獲得最大收益。

平臺優勢：

註冊馬上贈送 15 美元獎金。 （剩下893名額）

增加每日被動收入，沒有隱藏費用。

支援超過 10 種加密貨幣，包括 BTC、ETH、DOGE、XRP、SOL 等。

聯盟計劃，最高獎勵1個BTC。

使用軍用等級防護。對您的資金保駕護航，並提供全天候客戶支援。

如何在IOTA Miner增加收益：

1. 註冊：造訪 IOTA Miner 官方網站並註冊帳號。

2. 選擇套餐：選擇適合您投資合約套餐。

3. 開始挖礦：IOTA Miner 使用先進的技術為您服務。

4. 每日收益：享有持續的收入，獲得穩定的收入來源。

註冊獎金：新用戶註冊即可獲得 15 美元的即時獎金，每天可免費賺取 0.6 美元。

推薦獎金：邀請好友即可獲得相當於其投資金額 3% 至 4.5% 的推薦獎金。

監控與收益

登入後台可即時查看算力運作、收益分配與能耗情況。

以下是您的潛在收益範例：

收益：利息在合約啟動後的第二天開始累積。系統每日自動挖礦並將資金存入您的帳戶。帳戶餘額達到或超過 100 美元時，即可提現或續存，餘額持續成長。

案例一：自由撰稿人艾米麗，日薪增加 1500 美元

艾蜜莉是一位來自美國的自由撰稿人，她一直苦惱於收入的不穩定性。在朋友推薦下，她嘗試用閒置資金在瑞波幣挖礦平臺投資了 1000 美元。

“起初我有些猶豫，畢竟寫作是我的主要收入來源，但平臺的低門檻和透明的操作讓我放心不少。”

艾蜜莉選擇了基礎的雲端挖礦方案，並利用業餘時間學習平臺的相關知識。一個月後，她的日收入增加了 1500 美元，這讓她可以更專注於寫作，並提升生活品質。

踏出第一步，選擇一個適合您的合約。增漲您的加密貨幣資產。

如需瞭解更多資訊：

官方網址：https://iotaminer.com/

（點擊此處下載行動應用程式）

此為工商廣告，文責自負，投資人自行承擔風險。

皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47

