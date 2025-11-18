我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

佳欣旅遊推出2026年初肯亞祕魯南美挪威峽灣行程

跟著佳欣旅遊達人傅鶴鳴周遊列國，足跡遍及世界各地，讓旅途中的所見所聞刻劃出璀璨雋永的生命軌跡。
老字號佳欣旅遊達人傅鶴鳴特選在2026年2月至5月間，每月一團精選四個各具特色的陸地團，帶領大家前往久聞盛名的異地，欣賞各自的獨特風貌。歡迎致電查詢詳細旅遊行程資訊。

2/22出發的東非肯亞9天團，欣賞獅豹象鹿居住獨立小木屋，前往內羅比，搭乘升頂越野吉普車，前往保護區觀賞白犀牛、黑猩猩、大象、長頸鹿。再到奈瓦夏湖搭船遊湖欣賞水鳥群棲及河馬群居。前往赤道標識牌下攝影，再到馬賽部落參觀土著生活和孩童學校。最後來到世界第一的馬賽馬拉國家保護區三天，每天兩次進入尋找獅群狩獵，深入獅群中攝影與拍照，其間也會看到駝鳥、野豹、野狗、角馬、羚羊、斑馬、鱷魚和渡河口。最後惜別晚餐是非洲百獸宴，各種肉類包括少見的鱷魚、鴕鳥、公牛蛋丸等。

3/21出發的祕魯馬丘比丘山頂印加帝國古城9天團，搭機到首都利馬遊覽，再搭機到印加帝國五百年前滅亡時的首都庫斯科城塞、祭壇和神殿等。再到聖谷遊覽古牆、劇場、礦地和梯田。早起搭乘火車前往此行重點的馬丘比丘，山巔上的完整石城輪廓，此為南美最著名的特色景點。另外多加一天特別的行程，到皮斯科，搭乘小飛機在空中觀賞數百幅兩千多年前納斯卡大地畫的巨型神秘幾何圖線，長可達數公里要在空中才可發現竟是如此整齊完整的圖形。

4/18出發的巴西阿根廷和伊瓜蘇瀑布10天團，此行會去兩個著名的城市，巴西里約熱內盧的海灘、森巴舞、麵包山和耶穌山、巴西烤肉，入住海灘中心的希爾頓或馬里奧最好酒店。再到阿根廷布宜諾斯艾利斯，探戈發源地、足球王國梅西的球場，特別安排牛排紅酒探戈晚餐秀及阿根廷烤肉任選任食餐。伊瓜蘇瀑布是世界三大瀑布之一，在兩國境內一在其上一在其側，各可玩一整天，走在瀑布旁步道親臨其下或到瀑布頂俯視橫瀑千里，並到千種珍禽的大鳥園和世界第一大壩遊覽及南美八國民族歌舞晚餐秀。

5/18出發的北歐丹麥瑞典挪威及峽灣10天團，先到丹麥哥本哈根看美人魚、皇宮、安徒生故居，搭乘豪華遊輪住宿一晚到挪威奧斯陸，遊覽該城後，前往挪威第一長的松恩峽灣，搭乘觀景火車欣賞百萬年前冰河時期割裂而成的斷崖峽灣的特殊美景。再到第二長的哈當厄爾峽灣，其兩岸為平緩的山坡，故有如詩畫的田園風光。最後到瑞典首都斯德哥爾摩，其皇宮是世界上仍在使用的最大宮殿。瓦薩沉船博物館保留當時最高科技打撈17世紀最大船，完整上岸的全部船體，成就甚為驚人。市政廳古典考究是每年諾貝爾獎領獎和晚宴的地點。

上述四個團都是華人帶領，全包式包機票、住宿、遊覽、門票，三千餘元至四千餘元。可致電佳欣旅遊(917)375-7740，地址：法拉盛37-02緬街一樓F6A室或電郵：[email protected]索取詳細彩色簡章。

阿根廷 巴西 瑞典

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

法拉盛汙水設施 政府大玩「聲東擊西」
