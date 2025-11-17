史蒂文律師事務所 工地傷害理賠專家

我的頻道

紐約訊
持有紐約及新澤西洲執照，紐約頂尖人身傷害律師「史帝文律師樓 STEVEN LOUROS, Attorney at Law」2015-2025年持續被評選為北美頂尖律師。
人身傷害律師史蒂文律師（Steven Louros, Attorney at Law），帶領精通各種語言的專業法侓團隊，為紐約和新澤西州的客戶提供法律服務近五十年，並在意外死亡、醫療事故和工地事故等案件中成功為受害者爭取高額賠償。史蒂文律師提醒：建築業是美國最危險的行業之一。在紐約，建築工人每天都面臨重大的風險。根據美國職業安全與健康管理局（OSHA）的數據，全美 五分之一的職業死亡 發生在建築業。在紐約市，建築事故佔所有工作場所死亡事件的 25%，其中墜落事故是主要原因。

由於安全措施不足、設備缺陷以及僱主疏忽，三州地區的建築相關傷害和死亡案件逐年增加。如果因建築事故而遭遇過失傷害或死亡，自己和家屬有權追求正義和賠償。史帝文律師以超過45年的專業意外害法律訴訟經驗說明：如果當事人或家屬懷疑建築事故導致過失死亡，應採取的步驟：

1．立即尋求法律諮詢：過失死亡索賠案件有時效限制，因此必須及時行動。

2．保存證據：收集事故現場的照片、安全報告、目擊者陳述及任何相關設備的記錄。

3．獲取醫療及安全記錄：確保獲得有關受害者雇傭和安全培訓的所有文檔。

4．提起過失死亡訴訟：與經驗豐富的律師合作，確保案件合法合規並建立強有力的訴訟基礎。

此外，建築工地過失死亡的常見原因。建築工地死亡往往是可以預防的事故所致，包括：

1．墜落事故：從腳手架、梯子或未受保護的高處墜落。

2．被物體擊中：因掉落物體、設備或車輛撞擊而受傷。

3．觸電事故：由於電線故障或接觸帶電線路。

4．被困事故：工人被機械、建築結構或塌陷材料困住。

5．設備故障：缺陷工具、機械或缺乏適當維護的設備。

誰應對建築工地過失死亡負責？確定建築事故責任方可能涉及多個相關方，包括：

1．僱主：未能提供適當的培訓、安全設備或監督。

2．總承包商或分包商：未遵守工地安全規範。

3．物業所有者：允許在不安全條件下施工。

4．製造商：提供缺陷設備或工具。

5．第三方：如疏忽的駕駛者或外部供應商。

所有案件，史蒂文律師事務所的團隊將進行全面調查，確保所有責任方都被追究法律責任。建築工地過失死亡案件的賠償金額因案件具體情況而異。持誠信服務紐約各區民眾近50年，紐約頂尖人身傷害律師「史帝文律師樓 STEVEN LOUROS, Attorney at Law」，持有紐約及新澤西洲執照，2015-2025年被評選為北美頂尖律師，策略周詳，該律師樓為成功為受傷受害者贏得超過5億美元的判決和和解金。

史帝文律師表示：「當你受傷時，重點不只是金錢。而是能夠用你的語言裡被看見、被傾聽、被幫助。這就是我們存在的理由。」該律師專業團隊精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、台語、台山話及韓語和西班牙語等，提供免費諮詢，不成功不收費。

曼哈頓辦事處地址：曼哈頓1261百老匯507室，預約電話：212-481-5275；布碌崙及法拉盛辦事處，預約電話：718-423-0448。

新澤西州 曼哈頓 布碌崙

