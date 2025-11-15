StateFarm（珊迪）保險布魯崙個人商業保險專家

布魯崙信譽卓著的StateFarm（珊迪）保險 ，由華人理財專家 Sandy Xu主理，以卓越理賠，溫馨服務著稱，受到僑胞的熱烈支持。

StateFarm（珊迪）保險

自開業以來業務成長快速，短短幾年己名列全美前一百名。專業代表為您提供精湛的私人保險業務：如汽車，房屋，人壽理財， 退休規劃，車輛及房屋貸款， 更專精於商業保險。為移民 的生意選擇最低成本、最高效率的低廉商業保險，包括各類商業汽車、商用卡車、餐館、零售雜貨店、辦公室、洗衣店、食品批發商、商場責任險、勞工保險，團體人壽保險等。

StateFarm（珊迪）保險是全美第一的State Farm保險公司直屬授權經營的華裔代理之一，負責人Sandy Xu本身為理財專家，該公司堅強專業團隊提供最高服務素質及多種語言的溝通服務，24小時迅速處理，保障顧客最大的權益。

StateFarm（珊迪）保險保險提供保險和理財一條龍服務，負責人Sandy 為資深理財專家，在業內和客戶群中有非常好的口碑和聲譽。而她領導的專業團隊，分工明確，態度友善，專業細緻，每位專業人員都持有相關執照，精通多種語言，根據每位元客人的資產狀況及不同需要，量身訂制出最適當的方案。尤為突出的是，汽車保費 優廉，視客人情況而定，最高可達40%的折扣，包括優良駕駛者、多輛車、多種保險折扣等等，讓客人以最少的保費獲得最大的保障。同時接受各種國際駕照和中國駕照，這為許多未取得美國駕照新移民者提供了極大便利。

理賠方面，其保險公司其隸屬的State Farm擁有北美洲規模最大的汽車理賠網路。該分行團隊更會在客戶最困難的時候主動積極的，給予最大可能的協調和說明，通過簡化的程式快速的得到應有的賠償。

歡迎致電StateFarm（珊迪）保險公司，讓專業人員為您個人或企業量身定做，提供全面保障。

State Farm Sandy Xu（珊迪）保險公司公司地址：815A 51 Street, Brooklyn, NY 11220

電話：718-633-6500 免費估價,通英語，國語，廣東話。