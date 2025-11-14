寧欣綜合診所 擴大喬遷新址梁衛寧/梁粵玥 父女視病如親 社區美談

我的頻道

服務了法拉盛二十多年的寧欣綜合診所於日前擴大喬遷至友聯街Flushing Commons醫療大樓 #7F, 全新裝修和醫療器材服務僑胞，敬請各界親洽新診所地址。

寧欣診所的創辦人梁衛寧醫生作為中國恢復高考首屆大學生於1977年入讀著名的中山醫科大學；1982年醫學院畢業後，成為暨南大學醫學院華僑醫院腦內科助理教授和醫生；1986年赴美國亞利桑那州攻讀腦神經生理學研究生；1990年梁醫生進入紐約長島Nassau University Medical Center做內科住院醫生，然後赴匹茲堡大學醫學院（UPMC)完成腎科專科訓練；之後他回到紐約，在長島猶太醫院系統工作七年，積累了豐富的醫療經驗；

 2002年，梁醫生在法拉盛和長島創立了「寧欣綜合診所」，憑借豐富的臨床經驗，優秀的醫德和服務，逐漸贏得病人信任，口碑日漸建立，深受社區好評。

在社區中建立卓越聲譽之後，梁醫生於2003年獲推薦擔任美國國會醫療顧問，定期前往華盛頓，參與醫療政策的諮詢與研討，並積極參與奧巴馬醫療改革的工作。

2011年，梁醫生榮獲「愛麗絲島移民榮譽獎」（Ellis Island Medal of Honor）。該獎由美國全國少數族裔組織聯盟（NECO）設立，每年表彰約在公益、文化、專業等領域作出傑出貢獻的移民人士。獲獎者名單被載入美國國會會議記錄，梁醫生與福特總統、紐約前市長朱利安尼、前勞工部長趙小蘭、法醫專家李昌鈺博士等傑出人物同列，名垂史冊。

 

2020年初，新冠疫情在中國爆發，適逢春節期間中美往返頻繁。梁衛寧醫生憑借深厚的醫學素養與敏銳的判斷力，預測疫情將迅速波及美國，尤其華人社區面臨更大風險。2020年1月26日，他即致信美國國會，呼籲佩戴口罩、保持社交距離，建議盡早採取防控措施。他還明確勸阻華人社區春節聚會，促成60多場大型活動取消，成功阻止疫情在華人社區率先爆發，也幫助化解美國社會對華人的偏見。數據顯示，紐約華人社區的新冠感染與死亡率均低於全市平均水準，這與梁醫生及廣大華人醫護人員的努力密不可分。為表彰他在疫情防控中的突出貢獻，2020年8月28日，美國國會議員孟昭文宣佈將該日命名為「梁衛寧醫生日」，2021年，拜登總統向梁醫生頒發了「總統終身成就獎」。

診所醫學碩士梁粵玥Tiffany Liang畢業於美國康州衛斯理大學。她出生於醫學世家，祖父母是著名的醫學教授和醫生，父親是診所創辦人梁衛寧醫生。家學淵源，言傳身教，以及新冠大流行的經歷，使梁粵玥成為一個熱愛醫學，關心病人，立志服務華人社區的年輕醫者。

梁醫生診所新地址：38-08 Union street #7F, Flushing, NY 11354。電話: 718-886-1150

