鄒哲銘醫學博士 整形、美容、手部外科專科提供先進微創手術 無傷口處理

學經歷豐的鄒哲銘醫學博士（WILSON CHAU M.D.)，擁有近40年的專業經驗。鄒醫生除是知名美容外科和重建手術外科醫生之外，兼精非常精細的手部外科專科。鄒醫生主理的診所提供先進微創手術廣受各界推崇。微創手術後是無傷口處理，創傷極小，迅速復原。

鄒哲銘醫生是美國整形外科學會（American Society of Plastic Surgeons）的成員，並通過了美國整形外科委員會（American Board of Plastic Surgery）的認證，同時任職紐約長老會醫院皇后區 主治醫師。鄒醫生專精美容外科和重建手術PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY，包括乳房手術、無疤隆胸、手部手術、眼瞼手術（Eyelid Surgery）以及腹部整形（Tummy Tuck）、腹部拉皮等各類美容、整形手術。鄒哲銘醫生在美容整形科最是擅長：

1．乳房重建：為患有乳腺癌或其他疾病的患者提供手術重建方案，恢復外觀並提升信心；同時，對於隆胸或縮胸手術，鄒醫生也會先和求診者進行多次討論，尤其是隆胸的大小選擇，會給最佳的建議，且讓疤痕減至最小，讓受美人仕能達最美的外觀呈現。

2．眼瞼整形手術。年長者因皮膚鬆弛導致上眼皮下垂，影響視力；或希望擁有明亮的雙眼皮者，鄒醫生從三十多年前起，就針對亞洲人的雙眼皮和眼瞼整形深入研究，並針對不同的病人和想恢復年輕和擁有美睛者，專門針對個人臉上肌肉不同的分佈施以不同的手術方案，以達到有效去除袋狀眼皮和衰老跡象，幫助提升面部年輕化效果，達到最自然完美的狀態。

3．腹部整形，腹部脂肪過多會影響體型和健康，多有迅速減肥或生產完產生大面積的肚皮或肚腩，鄒醫生通過移除多餘的皮膚和脂肪，並收緊腹部肌肉，來整體改善腹部鬆弛、下垂和突出等問題，使腹部更平坦、緊致。通過腹部整形手術，幫助患者重新獲得理想身形。

4．面部創傷修復：鄒醫生會使用各種先進技術修復面部，細心和傷者討論如何解決和治療創傷和如何使疤痕減低可見度及去除，幫助患者恢復正常容貌和功能。

5．先天性缺陷。如針對唇裂、齶裂等先天問題，最佳治療時機是嬰兒出生後一到兩週內，鄒醫生會評估並制定適合的手術計畫。通常可透過外科手術來矯正，且愈早配合醫生進行修復，術後外觀與口腔功能(嬰兒的吸吮和餵食能力、聽力、發音、牙齒的正常發育等。都會大幅改善，僅會留下輕微的疤痕，整個人生都不會因此先天性缺陷而有負面影響。

依鄒醫生40多年的手術醫療經驗，成功顯著改善許多求診者的外觀和生活品質

而鄒醫生手部外科專科，專精：手傷、骨折、手痛、手麻、彈指手、腫瘤、紅腫、腱鞘炎等各種手部疾病或損傷，並以微創手術，對專門針對彈指手或扳機指及腕管綜合症，進行手部整形和功能修復手術，幫助患者在最的時間內恢復活動能力，發揮日常功能。微創手術後是無傷口處理，創傷極小，迅速復原。如： 彈指手微創手術：術後翌日即可洗手及逐步活動手指；腕管綜合症微創手術，術後三天即可恢復簡單基本手部動作。手術全程於診所內進行，只需局部麻醉，毋須全身麻醉或家人陪同，安全方便。

此外，鄒醫生針對近年來，上門求診增腱鞘炎的患者 增多和年齡下降說明：所謂的腱鞘炎是指包裹肌腱的腱鞘發生炎症，通常由長時間的重複性活動（如長時間使用電腦、手機、做家務或參與某些運動）導致，引起關節疼痛、腫脹和活動受限， 肌腱（連接肌肉和骨骼的粗纖維索）周圍的腱鞘發炎。 它最常見於手腕和手指， 在活動時，尤其是在重複動作時會加劇，觸摸時會感到疼痛， 患處可能出現腫脹和壓痛。 手指、手腕的活動可能受到限制，例如捏、握或彎曲時感到困難。 如果保守治療無效，專業醫生可能會評估後建議手術鬆解腱鞘。 基本上，還是提醒，在進行重複性活動時，注意休息，避免長時間連續工作；改進工作姿勢：調整工作姿勢和使用合適的工具，減少手部和腕部的壓力；進行伸展運動，定期進行手腕和手指的伸展運動；注意勞逸結合：在工作或運動期間，要進行適當的休息和放鬆，預防重於治療。

此外，鄒醫生還提供遠端醫療服務（Telehealth），方便患者初步諮詢或隨訪。而鄒醫生的診者可通過他的醫院附屬機構（如NewYork-Presbyterian Queens），享受到整合資源提供的高品質醫療服務。

鄒哲銘醫學博士本人精通國、粵、英語，與華人都可直接溝通，完全了解需求和解釋清楚所有醫療程序和所有醫療考量，鄒醫生熱心專業、經驗豐富、技術亦受同業和各界肯定，不僅能確保手術的安全和效果，求診者也能夠獲得貼心的多方醫療資源服務。該診所接受一般保險 。如需進一步詳情及諮商，預約電話：（718） 661-3100；地址：紐約法拉盛 42-31 Colden St, 203室。