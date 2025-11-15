小兒青少年專科李奕文醫生提醒家長於秋季入冬前為學齡子女預約年檢

寶康兒科-小兒青少年專科李奕文醫生(右三)為紐約州衛生署審核品質最佳醫師團體(CAIPA）的會員。

時至秋季，寶康兒科-李奕文小兒青少年專科診所(Chinatown Global Pediatrics P.C.)呼籲華人 家長，於秋季入冬前為學童子女預約年度健康檢查和注射疫苗和預防流感針，敬請華人家長及早查詢預約。

李奕文醫生具有多年兒科門診以及住院臨床醫學護理豐富經驗，並專注於綜合性小兒、青少年專科，少兒、青少年預防保健醫療以及臨床醫學。李醫生親切耐心地關懷每個前去門診看病、注射疫苗及例行健康檢查的孩子，並在緊急情況下，無論在門診或住院兩方面，均可提供完善護理。

李醫生不單是美國兒科醫學會的會員，並為美國兒童醫學會所認證的兒科醫生。他從醫數十年，熟悉掌握與治療各種兒童常見疾病及各種疑難雜症。多年來，他竭力診治無數華人社區兒童。李奕文醫生目前為Northwell醫院亞裔服務總監。之前，李醫生為紐約大學貝爾芙醫院醫生、雷諾山醫院主治醫師、紐約大學醫學院主治醫生、以色列醫院主治醫師、瑪摩利醫院亞洲外展服務協會醫療主任與兒科住院部主任。多年來，他的成功與努力獲得了醫學界以及無數父母肯定，並曾獲評為美國最佳兒科醫生之一，榮獲Castle Connolly獎，亦被紐約時報雜誌評為紐約三州地區最佳兒科醫生之一。

寶康兒科診所提供六個月至五歲嬰幼兒、五歲以上兒童青少年新冠疫苗 接種注射。李奕文醫生專精小兒及青少年專科，主治久咳氣喘、貧血、高血壓、胃痛腸炎、急慢性氣管炎、花粉敏感、高膽固醇、扁桃腺炎、流鼻血、鼻竇炎、胃病、肺炎、中耳炎、尿道炎、多痰、發高燒、風疹、肚瀉、肚痛、便秘、嘔奶、消化不良、皮膚紅癢、胸膜炎、頭痛、頭暈、曬傷、喉痛等，診所接受大部份保險。同時，該診所提供新生兒檢查、預防注射、心臟雜音、入學體檢、暑期工體檢、申請奶票、營養諮詢等。

由小兒青少年專科李奕文醫生主持的寶康兒科診所，分別設於曼哈頓中央街139號314室，電話：(212)274-1811；布碌崙 55街846號2樓，電話(718)871-1926；布碌崙18大道7324號，電話：(718)837-6188。