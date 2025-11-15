富康醫療(VNS Health)居家綜合照顧意味著更少的壓力和更多的支持

VNS Health富康醫療紅藍卡計劃包含額外福利的健保計劃

據統計數據顯示，隨著年齡的增長，大多數人都希望留在自己家中，享受那些幫助我們保持活力的日常作息和社區氛圍。然而，安全地居家生活並非總是像聽起來那麼容易—尤其是在需要幫助完成諸如洗澡、做飯或穿衣等日常活動時。如果沒有適當的支持，管理醫療保健和使其負擔得起的福利可能會讓人不堪重負，有時甚至迫使人們離開他們深愛的家，搬進養老院。

這時，綜合健康計劃就派上用場了。對於紐約市符合聯邦醫療保險 (Medicare)和醫療補助(Medicaid )長期照護資格的老年人來說，這無疑是個好消息，因為它有助於簡化醫療保健的協調工作。紐約州在提供醫療補助優勢計劃(Medicaid Advantage Plus，簡稱MAP)等綜合計劃方面處於全國領先地位，該計劃也是紐約州衛生部(DOH)今年的工作重點。

MAP計劃將聯邦醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）的長期護理服務整合到一個易於使用的計劃中，會員只需一張身份卡和一個護理團隊即可獲得支持。VNS健保計劃服務範圍不僅限於提供醫療保健。它包括重要服務和支援，旨在幫助每位會員盡可能保持健康。

根據會員的需求，每位成員都可使用跨學科護理團隊，其中可能包括護士、社工、藥劑師或其他專家。 護理團隊以多種方式為會員及其提供者提供支援，包括幫助會員遵循醫生的護理計劃、協調醫療保健以及將成員與社區服務聯繫起來。

富康醫療所有的紅藍卡 計劃都提供寶貴的額外福利，力求讓您更輕鬆、更實惠地實現健康生活。其中包括牙科、視力和聽力承保，以及幫助會員負擔必要健康用品的非處方?(OTC)津貼。 我們為享有白卡的人士提供的紅藍卡計劃還包括津貼，可供會員用於購買食品雜貨，甚至幫助支付家用能源費用。福利包括：

‧護理員協助安排醫療預約、管理藥物以及處理其他醫療保健事務。

‧涵蓋牙科、視力和聽力福利。

‧提供高達$380/月津貼，可用於購買非處方藥(OTC)、食品雜貨、水電費和其他開支。

對於需要長期照護的老人來說，像MAP這樣的綜合計畫可以提供必要的支持，避免壓力、困惑或入住養老機構。如果您同時符合聯邦醫療保險（Medicare）和醫療補助(Medicaid）的資格，並且需要日常生活方面的幫助，那麼MAP計劃或許值得考慮，它可以讓您安全、安心地居家養老。

富康醫療(VNS Health)是一家服務紐約市民超過130年的居家及社區醫療非營利機構，提供量身定制的Medicare Advantage計劃，服務對象包括已持有聯邦醫療保險(Medicare)的個人、同時持有聯邦醫療保險(Medicare)和醫療補助(Medicaid)的個人以及需要長期護理支持的個人，透過在家庭和社區提供高品質、具有成本效益的醫療保健來改善人們的健康和福祉。

VNS的計劃旨在幫助人們在自己家中生活、養老和康復，並與家人和社區建立連接。正因如此，計劃不僅提供會員現在需要的福利和支援，還能適應他們隨時間而變化的需求。

欲了解富康醫療(VNS Health)的醫療健保計劃可以透過瀏覽網頁:zh.vnshealthplans.org、或致電或親臨鄰近的富康醫療社區中心諮詢，辦公時間為星期一至星期五上午九時至下午五時；曼哈頓華埠勿街7號（212-619-3072）、皇后區法拉盛39大道136-52號（718-321-7695）、布碌崙日落公園8大道5521號（718-477-4733)。