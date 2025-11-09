我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東三分之二地區本周迎來最低溫…今日你應知道5件事

賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

突發新聞：再見了加密貨幣？華人投資者在市場低迷中尋找穩健數位資產機會

【紐約訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00

近期，加密貨幣市場再次經歷劇烈波動。比特幣（BTC）、乙太幣（ETH）、瑞波幣（XRP）、USDC等主流數位資產價格大幅下跌，引發全球投資者重新評估其投資策略。尤其是分佈在全球的華人華裔及華僑投資者，紛紛關注如何在波動市場中實現風險可控的資產佈局。

加密市場暴跌原因分析

分析師指出，近期市場下跌主要受下列因素影響：

宏觀經濟與貨幣政策不確定性

聯準會對降息路徑態度謹慎，全球流動性偏緊，增加了風險資產的拋售壓力。

投資者情緒轉向謹慎

在連續波動後，部分投資人傾向減少直接持幣比例，尋求更穩健、可控的數位元資產參與方式。

技術與市場因素

部分數位元元資產跌破重要技術支撐位，觸發自動平倉和停損，進一步加劇短期波動。

IOTA Miner與數位基礎設施成為新趨勢

在市場震盪背景下，越來越多華人投資人開始關注IOTA Miner、區塊鏈基礎設施及去中心化服務等模式：

無需大型設備投入：投資者可遠端參與算力網絡，無需購買礦機或自行維護機房。

彈性管理風險：大多數合規平臺提供靈活的算力選擇和週期管理，有助於投資者根據自身風險偏好分配資源。

透明可控：平臺通常提供後台監控介面，即時展示算力使用、運作狀況及資料統計。

全球可參與：無地域限制，適合海外華人及長期旅居者。

這類方式被認為是一種偏技術型、長期價值導向的數位資產參與路徑，不同於傳統的代幣投機模式，更強調穩定性與透明性。

如何快速免費加入IOTA Miner。

建立帳戶

前往合規IOTA Miner平臺官網，填寫電子郵件信箱並設定強密碼。

註冊成功後馬上贈送15美元獎勵。（僅剩688名額）

選擇算力合約

依個人預算選擇算力規模（如BTC、ETH、AI算力等），週期從1天到30天不等。

支付方式

支援多種加密貨幣的充值和提現，包括 DOGE、BTC、ETH、SOL、XRP、USDC、LTC、USDT-TRC20 和 USDT-ERC20、ADA、BNB。

監控與收益

登入後台可即時查看算力運作、收益分配與能耗情況。

以下是您的潛在收益範例：

收益：利息在合約啟動後的第二天開始累積。系統每日自動挖礦並將資金存入您的帳戶。帳戶餘額達到或超過 100 美元時，即可提現或續存，餘額持續成長。

邀請獎勵：你邀請的朋友在IOTA Miner上賺錢，他們投資了10萬美元，你就可以獲得3500美元的現金獎勵。如果你的朋友邀請了更多下級，他們投資了10萬美元，你也會獲得1500美元的現金獎勵。

IOTA Miner的安全性和永續性

安全是IOTA Miner的核心價值。公司採用多重安全措施，包括EV SSL加密、防火牆、入侵偵測系統和冷錢包儲存超過8,000個比特幣的戰略儲備，確保用戶資產和資料的安全。 IOTA Miner礦場電力消耗由清潔能源提供，使雲端挖礦實現碳中和。透過採用再生能源，保護環境免受污染，同時為使用者帶來超值收益。環保的做法不僅符合永續發展的理念，也為投資者帶來了更多的機會和回報。

結語

「穩」不是放棄，而是更聰明參與。在數位經濟時代，海外華人投資人既要把握創新機會，也要守住資產安全。

隨著加密貨幣市場告別短期瘋狂，理性、技術驅動的數位元資產參與方式，正成為新的投資趨勢。

不管是新手或資深投資人現在都能快速免費加入IOTA Miner實現財富自由。

立即註冊，即可獲得 15 美元歡迎獎金，作為您的初始投資，並享受每日 0.6 美元的免費收入。此外，我們的聯盟計劃是另一種賺取被動收入的好方法。

官方網址：https://iotaminer.com/

（點擊此處下載行動應用程式）

此為工商廣告，文責自負，投資人自行承擔風險。

加密貨幣 華人 比特幣 降息 華裔

上一則

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

下一則

再見了，加密貨幣？華人投資者的新選擇
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活
朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了
帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人

帥氣亞裔男閒逛高端服飾店 下一秒行為驚呆店內人