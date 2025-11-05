「Taiwan Select • 經典糕餅茶飲節」紐約-昌發超市盛大登場

「Taiwan Select • 經典糕餅茶飲節」紐約首站-昌發超市隆重登場

由 中華民國 經濟部國際貿易署 與 中華民國對外貿易發展協會（TAITRA） 主辦，Well Luck Co., Inc. 與 昌發超市（Skyfoods Supermarket） 協辦的《Taiwan Select • 經典糕餅茶飲節》，將於 2025 年 11 月 7 日（五）下午 1:30 在紐約-昌發超市（天景店）正式登場，並連續舉辦六天至 11 月 12日（三）。這場活動將以「味覺交流」為橋樑，讓美國民眾親身體驗台灣經典糕餅與茶飲的魅力。

昌發超市長期致力於推廣亞洲優質食品，已連續四年與台灣官方單位及知名品牌合作，期望透過活動讓更多主流消費者認識台灣食品的品質與創新。現場將集結多款深受喜愛的台灣品牌，包含塔吉特千層蛋糕、億萬兩經典漢餅、悅氏礦泉茶品、蘋果西打、味一魚鬆蛋捲、小美冰品、桂冠湯圓等，產品涵蓋糕點、茶飲、冰品與特色飲料，呈現出台灣飲食文化中「甜而不膩、雅而不俗」的獨特風格。現場試吃區將由專業人員引導民眾品嚐與認識各品牌特色，從食材選用、手工製程到風味層次，帶領消費者深入了解台灣食品的品質與匠心。

開幕(11/7)當日有免費試吃體驗與精美小禮品贈送，活動期間更推出為期六天限時特價優惠。消費者可現場選購多款台灣食品，以實惠價格把「台灣味」帶回家。這項優惠不僅提供美味體驗，也讓更多海外消費者有機會接觸並愛上台灣產品。

昌發超市(SKYFOODS)表示：「我們非常榮幸能成為這次活動的協辦單位，並與多家台灣品牌一同呈現最具代表性的美味。台灣食品不僅講究原料與製程，更強調文化與情感的傳遞。透過現場試吃與交流，希望讓紐約的朋友感受到台灣美食的溫度與真誠。」。同時，昌發超市備有的本週特價更是大力度的優惠，敬請僑胞們把握選購。

作為紐約地區的重要亞洲超市，昌發超市(SKYFOODS)一直是連結東西方飲食文化的重要橋樑。此次「Taiwan Select • 經典糕餅茶飲節」不僅是一次味覺饗宴，更是文化交流的盛會。昌發超市期望透過這場活動，讓更多美國消費者愛上台灣食品的健康、美味與創意，共同見證台灣品牌邁向國際舞台的自信與魅力。

此次活動地點在昌發超市天景店，部份商品也供應於昌發超市分店。昌發天景店地址：40-24 College Point Blvd Flushing, NY 11354 電話:718-939-6688 更多資料及分店據點，請上網:www.skyfoods.com