我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

「Taiwan Select • 經典糕餅茶飲節」紐約-昌發超市盛大登場

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
「Taiwan Select • 經典糕餅茶飲節」紐約首站-昌發超市隆重登場
「Taiwan Select • 經典糕餅茶飲節」紐約首站-昌發超市隆重登場

中華民國經濟部國際貿易署 與 中華民國對外貿易發展協會（TAITRA） 主辦，Well Luck Co., Inc. 與 昌發超市（Skyfoods Supermarket） 協辦的《Taiwan Select • 經典糕餅茶飲節》，將於 2025 年 11 月 7 日（五）下午 1:30 在紐約-昌發超市（天景店）正式登場，並連續舉辦六天至 11 月 12日（三）。這場活動將以「味覺交流」為橋樑，讓美國民眾親身體驗台灣經典糕餅與茶飲的魅力。

昌發超市長期致力於推廣亞洲優質食品，已連續四年與台灣官方單位及知名品牌合作，期望透過活動讓更多主流消費者認識台灣食品的品質與創新。現場將集結多款深受喜愛的台灣品牌，包含塔吉特千層蛋糕、億萬兩經典漢餅、悅氏礦泉茶品、蘋果西打、味一魚鬆蛋捲、小美冰品、桂冠湯圓等，產品涵蓋糕點、茶飲、冰品與特色飲料，呈現出台灣飲食文化中「甜而不膩、雅而不俗」的獨特風格。現場試吃區將由專業人員引導民眾品嚐與認識各品牌特色，從食材選用、手工製程到風味層次，帶領消費者深入了解台灣食品的品質與匠心。

開幕(11/7)當日有免費試吃體驗與精美小禮品贈送，活動期間更推出為期六天限時特價優惠。消費者可現場選購多款台灣食品，以實惠價格把「台灣味」帶回家。這項優惠不僅提供美味體驗，也讓更多海外消費者有機會接觸並愛上台灣產品。

昌發超市(SKYFOODS)表示：「我們非常榮幸能成為這次活動的協辦單位，並與多家台灣品牌一同呈現最具代表性的美味。台灣食品不僅講究原料與製程，更強調文化與情感的傳遞。透過現場試吃與交流，希望讓紐約的朋友感受到台灣美食的溫度與真誠。」。同時，昌發超市備有的本週特價更是大力度的優惠，敬請僑胞們把握選購。

作為紐約地區的重要亞洲超市，昌發超市(SKYFOODS)一直是連結東西方飲食文化的重要橋樑。此次「Taiwan Select • 經典糕餅茶飲節」不僅是一次味覺饗宴，更是文化交流的盛會。昌發超市期望透過這場活動，讓更多美國消費者愛上台灣食品的健康、美味與創意，共同見證台灣品牌邁向國際舞台的自信與魅力。

此次活動地點在昌發超市天景店，部份商品也供應於昌發超市分店。昌發天景店地址：40-24 College Point Blvd Flushing, NY 11354 電話:718-939-6688 更多資料及分店據點，請上網:www.skyfoods.com

中華民國

上一則

紐市地方選舉／現任公益維護人順利守擂 李文當選新主計長

下一則

劫匪團夥連犯3案 南布碌崙華人店家遭殃
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼清晨皇后區投票 誓言將「開啟政治新時代」

曼達尼清晨皇后區投票 誓言將「開啟政治新時代」
美劇「歡樂單身派對」取景餐廳 30年後仍在紐約營業

美劇「歡樂單身派對」取景餐廳 30年後仍在紐約營業
路易威登把印象派大師畫作 搬進紐約旗艦店

路易威登把印象派大師畫作 搬進紐約旗艦店
紐約市議會普選 皇后區、布碌崙華人選區看點多

紐約市議會普選 皇后區、布碌崙華人選區看點多

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
風靡全球的珍珠奶茶雖在全美相當受歡迎，但一項最新調查顯示該項飲品恐暗藏健康風險。(記者曹馨元╱攝影)

珍珠奶茶檢出鉛 專家籲勿每日飲用

2025-10-28 06:33
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外