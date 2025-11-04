Power of Live 愛與「城」演唱會11月14日雲頂卡茨基爾登場TVB四大人氣藝人首次紐約同台獻唱

TVBUSA與雲頂世界賭場合辦《Power of Live 愛與「城」》演唱會，11月14日晚上10時於紐約上州雲頂卡茨基爾賭場RW Epicenter舉行。

由TVBUSA及雲頂世界賭場聯合主辦的《Power of Live 愛與「城」》演唱會，將於2025年11月14日（星期五）晚上十時假紐約上州 雲頂世界Catskills賭場RW Epicenter隆重舉行。來自香港 、兼具實力與人氣的TVB藝人羅子溢、蔡思貝，以及《中年好聲音》實力歌手羅啟豪與王鄭浚仁四位將首次登上紐約舞台。演唱會以音樂與短劇交織的形式，呈獻一場融合城市愛情故事與動人旋律的舞台盛宴，用音樂劇章帶領觀眾一同感受「愛」與「城」的共鳴與情感。

羅子溢是香港TVB中生代最具代表性的男藝人之一，憑紮實演技與穩定表現成為多部劇集的主力軍。曾參演《潮流教主》、《木棘証人》、《飛虎》及《家族榮耀》等多部人氣劇集，屢獲觀眾好評。他更憑高討論度劇集《婚後事》入圍「萬千星輝頒獎典禮」最佳男主角最後五強。近期，他主演的新劇《金式森林》正在熱播中，自開播以來收視節節上升。該劇以豪門權鬥為主軸，劇情緊湊、口碑熱烈，成為今年TVB台慶檔期最受矚目的必睇劇集之一。 劇中羅子溢飾演霸氣總裁，以細膩演繹展現角色層次，眼鏡造型更令觀眾印象深刻、魅力十足。

蔡思貝於2013年參加《香港小姐競選》，榮獲亞軍及「旅遊大使獎」。其後積極挑戰不同角色，代表作品包括《鐵探》、《使徒行者3》、《大帥哥》、《心理追兇》、《踩過界》、《法證先鋒V》及《飛常日誌》等，短時間內憑出色表現成為觀眾焦點。她更憑《踩過界II》奪得「萬千星輝頒獎典禮」最佳女主角獎，正式登上視后寶座。除劇集演出外，蔡思貝亦以主持身份展現真性情，於旅遊綜藝節目《貝遊英倫》及《貝遊歐洲》中表現自然大方，贏得觀眾喜愛；並在節目《與天地對話》中以貼地演出再度獲得好評。蔡思貝的演藝之路充滿奮鬥與自我突破，無論戲劇或綜藝作品，皆展現出她多元且真誠的魅力。

《中年好聲音》季軍得主的羅啟豪，以渾厚穩定的歌聲在節目中脫穎而出。自小熱愛音樂的他，出生於音樂世家，年輕時赴英國升學 ，其後回港參加《中年好聲音》，展開追尋音樂夢的旅程。憑紮實唱功與深情表現，廣受觀眾喜愛，更被親切稱為「英國豪」。他曾與多位實力唱將合唱多首耳熟能詳的歌曲，包括《今天等我來》、《當愛已成往事》，以及與《中年好聲音3》冠軍黃博合唱的《囚鳥》，該影片於網上觀看點擊更突破百萬，他以真摯情感與震撼舞台魅力令觀眾印象深刻。近期，他推出的個人單曲《小鬼主意》，作品一經發布更迅速登上音樂榜前三名。

來自馬來西亞檳城的王鄭浚仁，是《中年好聲音》第三季最受矚目的參賽者之一，以高亢且穿透力十足的聲線，以及極具辨識度的高音技巧，被譽為「海豚音王子」，給觀眾和評審留下深刻印象。他曾參加多個歌唱比賽並取得佳績，其後參加《中年好聲音3》，展開重追演藝夢之路。憑藉爆發力十足的高音與穩健的舞台表現，他贏得觀眾的廣泛支持。其演唱的《同花順》、《愛火花》、《Take On Me》及《I Will Always Love You》等作品，影片均在網上點擊破百萬。擅於挑戰高難度名曲的他，充分展現卓越實力，名副其實地以「好聲音」感染觀眾。

《Power of Live 愛與「城」》 是TVBUSA「Power Of Live」演唱會的特別篇，透過音樂與短劇結合的形式，講述一對紐約市夫婦的愛情故事。演出以多個篇章串連，透過情感故事與音樂配合，生動描繪城市中的愛情與人生經歷。此次「Power Of Live」首度登陸紐約舞台，藉此機會拉近香港娛樂與紐約華人觀眾的互動距離。

門票現正熱賣中，數量有限。特別驚喜活動：凡於11月2日前購買價值$168門票，即有機會抽中於演出當晚與四位藝人近距離合照留念。抽獎活動及購票詳情可到TVBUSA官網查詢，或致電(917)686-0866購票。

TVBUSA感謝觀眾對「Power Of Live」演唱會的一直支持，希望這場《Power of Live 愛與城》能讓更多海外觀眾重新感受到香港藝人舞台的魅力，亦希望帶給紐約觀眾一場難忘的音樂之夜。