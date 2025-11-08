我的頻道

健信醫保健康日成功舉辦 眾多機構齊聚支持社區健康

紐約訊
坊眾們在健信醫保健康日接受血壓檢驗。
坊眾們在健信醫保健康日接受血壓檢驗。

「健信醫保健康日」CenterLight PACE Health and Wellness Fair於十月 二十五 日（星期六）上午 十 時在救世軍華人堂社區中心熱鬧舉行，社區大眾參加熱情高，各單位取得圓滿效果。

CenterLight 健信醫保臨床評估部助理副總裁 Lena Chang 表示，感謝社區居民踴躍出席及各贊助單位的大力支持，讓此次活動更加圓滿。

CenterLight健信醫保華人客服部資深總監 Sophia Chu 在致詞時提到：「健康是最好的財富，預防勝於治療。」此次健康日特別針對長者身心健康需求規劃內容，希望提高大家對健康管理的重視，透過及早預防與治療，擁有更高品質的生活。她亦期盼前來參與的民眾能在活動中玩得開心，也能獲得實用的健康知識。她並感謝多家醫療與居家健康服務機構共同參與，包括：

CAIPA 亞美醫師協會、Rendr 百康仁德醫生、CANA美國華裔註冊護士協會、Allstar Homecare 帝國護理、Beth Israel Homecare 花旗護理、Better Choice 最佳護理、Fidelity 富達護理、Home Family Care 愛回家護理、Human Care 仁人護理、JS Homecare 家盛護理、Longevity Health Service 福康護理、True Care 真愛護理、Xincon 新康護理，共同為社區傳遞重要健康資訊。

講座內容由 CAIPA 亞美醫師協會臨床社工劉元芬主講《老年心理健康》，以及 Rendr 百康仁德醫生潘展豪醫師主講《三高預防與健康管理》。兩場講座皆深受民眾喜愛，現場座無虛席。

活動服務內容也十分豐富，包括多個舞蹈團及歌唱表演者聯袂獻上精彩的開幕演出， CANA 美國華裔註冊護士協會提供的免費健康篩查與健信醫保團隊及義工提供的即影即有照相服務，為參與者留下珍貴回憶。壓軸幸運大抽獎更令現場氣氛沸騰，各類實用家電如名牌電飯煲、健康枕、廚房用品等讓中獎民眾驚喜連連。活動於下午二時圓滿結束，現場分發彩色氣球，多名居民攜笑離場。

健康生活在健信，健信醫保（CenterLight Healthcare PACE）中文服務熱線：1-866-238-3232（TTY 711），辦公時間：星期一至五，上午 8 時至晚上 8 時。在曼哈頓華埠和法拉盛均有中心。

健信醫保健康日吸引數百民眾前來聼講健康講座。
健信醫保健康日吸引數百民眾前來聼講健康講座。

