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紐約中醫學院 歡慶29周年秋季班9月開學 招生中

紐約訊
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創立於1996年的紐約中醫學院是美東最著名、東岸唯一冠名中國傳統醫學（Traditional Chinese Medicine）的紐約中醫學院，2025秋季班目前正在招生中。包括:針灸學碩士(3年);針灸與中草藥學碩士(4年);中草藥學證書班等。可申請聯邦學生低息貸款

詳情請瀏覽學校網站或發電子郵件給招生部白經理。

紐約中醫學院入學條件要求證明學生英語語言能力，具有美國四年高中學歷、美國教育部認可的大學60學分以上學歷、其他國家英語授課的大學60學分以上學歷、擁有健康衛生專業執照、TOEFL（iBT)成績61分以上、雅思（IELTS）成績6分以上、中國英語能力等級6級等，均可作為英語語言能力證明。學院對國際學生簽發I-20錄取通知書，被錄取者可以憑此申請赴美簽證，通常畢業後可以向移民局申請一年的實習期。

申請者需擁有大學60個學分學歷，包括9個學分的生物醫學課程，如生物學、解剖學、醫用生化等。學校還接受退伍軍人，可享受相關福利；如為美國公民或永久居民，可申請聯邦學生低息貸款。

美國是大陸及港台以外，中醫教育最系統、最規範的地區。針灸學校入學條件為大學60個學分的學歷、英語成績達到托福(iBT)成績61分以上水平，在紐約中醫學院畢業後可獲得碩士學位；如果有醫學背景，許多西醫的課程學分還可以抵免。

目前，紐約中醫學院設有三年制針灸碩士與四年制針灸與中醫藥學碩士課程（同時頒發健康科學專業學士文憑），還得到了聯邦教育部認可的針灸與東方醫學認證委員會（ACAOM）鑑定。該校文憑在全美範圍獲得認可，畢業生有資格申請紐約46州和哥倫比亞特區針灸執照。

陳校長表示，如果要在美國做針灸師，一定要參加全國統考，並到準備行醫的所在州申請執照。2020年以來，紐約中醫學院畢業生的統考通過率是85%，學院針對執照針灸師還開設了中醫藥學證書班。

該學院在長島本部設有大型教學門診部，並與多家醫療機構建立實習基地，學生也可在紐約州立大學法明岱爾校區（SUNYFarmingdale）康健中心、曼哈頓高雲尼醫院、皇后區牙買加醫院針灸實習。

學校地址：200 Old Country Road, Suite 500, Mineola

(從曼哈頓乘長島火車僅３０分鐘，從月台可直接進入本樓)

紐約中醫學院網站：www.nyctcm.edu，郵箱：[email protected]

長島 貸款 曼哈頓

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