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Accure電射治療儀器青春痘／痤瘡患者福音

紐約訊 
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Accure青春痘／痤瘡治療儀器，針對過度活躍的油腺，導致發炎性痤瘡，紅斑和疤痕，減少皮脂產生並縮小毛孔的功能。
Accure青春痘／痤瘡治療儀器，針對過度活躍的油腺，導致發炎性痤瘡，紅斑和疤痕，減少皮脂產生並縮小毛孔的功能。

在美國，尋常痤瘡每年影響超過 5000 萬青少年和成人，這使痤瘡成為醫療保健提供者治療最多的皮膚病之一 。

對於皮膚科醫生和他們的患者來說，Accur Laser System 最令人興奮的方面是針對座瘡的主要原因之一即皮脂腺過度活躍，引起青春痘形成，如果能切斷皮脂的增生，就等於切斷了皮脂發炎的燃料。這台Accure電射機器，針對過度活躍的油腺，導致發炎性痤瘡，導致紅斑和疤痕，和有助於減少皮脂產生並縮小毛孔的功能，驚豔國際醫美界。

Accure 是一種獨特的激光，利用光能瞄準皮脂腺。皮脂腺會產生皮脂，這是一種在痤瘡形成中起關鍵作用的油性物質。Accure 透過瞄準和消滅腺體中積聚的細菌來減少皮脂產生量。這有助於維持皮脂水平平衡，並可以減輕痘痘的嚴重程度。此外，這個過程可以幫助減少與痤瘡相關的發炎、疼痛和不適。

雷射治療採用創新的脈衝演算法和溫度監控來精確控制雷射的熱深度。這項專有技術使雷射能夠安全有效地減少痤瘡並產生更清晰的皮膚。   臨床治療功效明顯，現在有三年的數據，患者在完成治療後，己經不再長炎性痤瘡。

Accure 激光系統可治療輕度至重度炎症性尋常痤瘡。 該平台遠不止是選擇性靶向皮脂腺的 1726nm 波長激光； 這一創新知識產權將針對痤瘡的基於能量的設備的複雜性提升到了一個新的水平，Accure Acne 成立於8年前，旨在開發這一顛覆性技術來解決多種臨床應用。

位於法拉盛的陳惠萍皮膚科引進目前最新進的Accure青春痘／痤瘡治療儀器，目前，全世界只有約 25 台 Accure 機器，包括製造產地德國以及包括正在進行臨床試驗的機器，陳醫師診所的這一台，即是其中之一，也是法拉盛的唯一。

陳醫師表示，經過雷射治療後，患者預計在幾週內看到結果。皮膚可能需要幾週的時間來調節油脂分泌以獲得明顯的效果。隨著油脂分泌的減少和現有痤瘡的癒合，患者可以看到膚色和 炎症後色素沉著的改善。Accure 雷射治療後的 修復 時間最短。患者可能會出現 暫時性的副作用，例如：腫脹，發紅，乾燥或結痂，治療時輕微的壓痛感覺。副作用通常會在 1-3 天內消退，患者可以在遵循適當的善後護理指示的情況下恢復正常活動。

有關詳情，請親洽陳惠萍醫美診所地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），

預約電話：718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點。

有關詳情，請親洽陳惠萍醫美診所地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），

預約電話：718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點。

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