坤德中醫養生軒，法拉盛旗艦店隆重開幕

位於紐約法拉盛 核心地段的坤德中醫養生軒(New York Four Seasons Acupuncture)己於 本月18日盛大開幕，全新旗艦店空間寬敞室內空間達近3000平方呎，以完善診療設備與正統中醫理念，致力 提供最優質的養生與治療服務。

該院設有3間專業問診室、9間物理治療房其中3間更設有落地門窗空氣清新、4間配置艾灸專用排煙設備，以及5間配備 傳統踩背桿，充分展現專業與細膩兼備的物理醫療環境。

坤德中醫團隊擅長治療各類常見與複雜症狀，其中包括:不孕不育(配合西醫凍卵/取卵前之養卵療程)、

美容養顏、偏頭痛、過敏、焦慮壓力、肌肉酸痛、體重管理、護眼保健與視力調理。

治療方式涵蓋:傳統針灸、中藥調理與藥膳養生、推拿、拔罐、艾灸(包括督脈「龍骨」灸)、刮痧與 砭石(Bianstone)療法。

此外，他們也重視女性健康，特別推出產後調理產品與媽咪教室課程，並提供精燉藥膳月子湯底包，協助新手媽媽在身心上全面修復與平衡。

該院由馮羅小潔醫師(Dr. Serene Feng DAOM, L.Ac)創辦，與另四位資深中醫師:馮所安教授(Prof. SuoAn Feng- Senior Herbalist)，張天錫(Zhang Tianxi- Senior Herbalist)老醫師，桂陽醫師(GUI, Yang L.Ac), 金雪太醫師(Jin, Xuetai L.Ac, Dipl.C.H.)組成堅強中醫團隊。他們將結合臨床經驗與個人化診療，為民 眾量身打造最適切的健康方案。

坤德中醫養生軒旗艦店於己正式開幕，開幕期間自6月18日至7月7日，全館所有原價商 品與服務收費顧客皆享85折優惠(15% OFF)，誠摯邀請民眾前來體驗專業療程與中醫文化的深厚魅力。

院長 馮羅小潔醫師與坤德緣起中醫，馮羅小潔醫師自幼的喜好中國醫術，加上家庭父母重視品格與善念的培養，讓她對助人及修鍊真、

善、忍的信念深信不疑。她認為這不僅是對的事，更是帶來內在滿足與力量的來源。因藉著對中

醫學術的熱愛，她考進了廣東中山醫學院，深受中醫傳統價值如醫德與自我修養影響。特別是唐代藥

王孫思邈「大醫精誠」的理念，成為她行醫道路上的指引。多年來，她秉持這份初衷與許多志

同道合的醫師一同行醫，最終創立坤德中醫養生軒，從共租診所起步，至今擁有法拉盛三間分

院，以及紐約上州 一間分院，實踐了母親對她的期望也走出一條幫助他人的中醫之路。

該院秉持「遵古法，用今論」的理念，融合針灸、藥草、拔罐、刮痧等正統中醫古法，調和現

代人的生活節奏與身心需求，以如母親般溫柔堅定的關懷，守護每位患者的健康與療癒之路。

地址:143-36 37th Ave, Flushing, NY 11354

電話:718-489-1828

坤德中醫養生軒，期待與您一同走在身心平衡、健康長養的道路。

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