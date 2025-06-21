王欣榕律師 全方位專業法律服務 首次諮詢免費

王欣榕律師主持的凱盛欣榮律師樓於法拉盛和布碌崙，同步提供精凖高效一站式法律服務。

由法學博士和稅法專業碩士王欣榕律師主理的凱盛欣榮律師樓（Kai Law Services PLLC），提供高品質，全方位，一站式服務。王律師與多位猶太人與華人律師共同組成的法律團隊，提供服務範圍廣泛，設有移民 、離婚、房地產、信託和財產（稅務）規劃部門、民事訴訟和破產部門，並於法拉盛 和布碌崙 兩地，同步為僑胞提供一站式全方位的優質法律服務，收費合理，歡迎預約洽詢。

該律師樓團隊以王欣榕律師為首。她畢業於美國頂尖法學院的喬治城大學法學院（Georgetown Law），擁有法學博士（JD）和稅法專業碩士（TAX LLM），是紐約州執牌律師。王律師曾在知名移民律師事務所工作多年，後在曼哈頓中城的大規模精品律所擔任律師，一直為許多高淨值人士辦理各類法律和稅務相關宜，廣受讚譽。目前她帶領的專業法律團隊至法拉盛及布碌崙，為僑胞提供最專業的法律服務，包括：

一，移民（Immigration）： I130 申請、I485 申請（律師陪同問話）、各類移民和移民簽證申請，青少年綠卡，豁免，開案，BIA上訴，U簽證申請，聯邦催辦令；

二，離婚與家事法院（Divorce & Family Court）: 無爭議離婚、婚前（婚中後）協議、失蹤離婚，登報離婚、有爭議離婚、孩子撫養權／撫養費；

三，房地產（Real Estate and Business Sale/Purchase, Contract Review）： 住宅房產過戶與買賣、商業房產過戶與買賣、Condobook製作、租約審閱與撰寫、房地產相關訴訟糾紛、生意買賣與過戶；

四，稅務與信託遺產： 遺囑、生前信託、白卡信託、特殊需求信託、離島資產保護信託、各類不可撤銷信託、各種IRS稅務糾紛；稅務規劃；信託託管服務；

五，破產（Bankruptcy）： 第七章個人破產、第十三章個人破產、第十一章公司破產等等全方位的法律團隊服務。

王律師及其團隊專業敬業，一直堅持保護客戶的法律權益是法律從業人員的最重要工作。如有任何法律相關問題，請致電：718-308-5180，或預約凱盛欣榮律師樓法拉盛辦公室：41-25 Kissena Blvd., Suite 128, Queens, NY 11355（百利大廈）；布碌崙新辦公室：6410 8th Avenue, Suite 1B, Brooklyn, NY 11220。