六四36周年集會要民主反專制毋忘歷史

《北京之春》榮譽主編胡平呼籲，民運應該與珍視普世價值的人一道投入捍衛人類的尊嚴與和平。

六四 天安門事件屆滿36周年，紐約民運 團體中國民聯，中國自由民主黨，中國民主黨全委會，北京之春雜誌社，在紐約法拉盛聯合主辦「八九民運36周年紀念大會」，主題為「勿忘屠殺真相，推翻中共 暴政，打擊海外滲透，捍衛世界和平」。

今年出席者除了多位資深民運人士、八九六四親歷者之外，還有數十位近年從中國來到海外的中國民主黨的年輕黨員，年紀最小的是2003年出生的。共有十多位來賓發言，分上、下兩場，上半場研討著重討論「六四」反抗暴政的精神對當今中國即將迎來大變革之時的意義，下半場的討論聚焦中共對海外的滲透。

大會指出，36年前，無數青年學生與市民為爭取民主與自由，在天安門廣場和平集會，卻遭中共政權動用坦克與機槍殘酷鎮壓，造成眾多無辜生命犧牲。今日，面對中共日益加劇的極權暴政統治和對自由人類的挑戰，我們更應銘記歷史、堅守真相、團結發聲，推動中共暴政的終結，捍衛人類的尊嚴與和平。

大會還放映了「六四戰歌」，國際巨星麥克．杰克森「坦克人」和俄國詩人普希金的詩歌「致西伯利亞囚徒」等視頻，場面悲壯感人。

《北京之春》榮譽主編、政論家胡平發言指出，六四事件時中共的鎮壓中斷了中國政治改革，使中國經濟改革走向歧途，淪為權貴私有化，中共從反資本家變成最大的資本家、最大的地主。這種經濟發展使政權更野蠻，成為當今世界面臨的最大威脅。