銀都影業北美舉辦「功夫電影節」傳承中國武術

銀都影業「功夫電影節」北美第三站在紐約舉行，僑界同樂。

香港 銀都機構藉著慶祝75周年之機會，攜《少林寺》等經典電影赴北美舉辦「功夫電影節」。功夫片作為香港電影的瑰寶，和香港電影業輝煌時代的象徵，不僅是光影藝術的璀璨明珠，更是中華文化走向世界的重要橋梁。是次活動讓北美觀眾重溫6套經典功夫片之餘，主辦單位更希望以銀幕為紐帶，搭建起北美與香港文化交流的新平臺。

6月2日電影節來到紐約展開第三站，銀都機構總經理丁凱在映前向協辦單位美國酒店華裔 協會黃華清會長、紐約河南 同鄉會長王繼成會長、紐約少林功夫中心藍超海會長送上感謝狀，為影節拉開序幕。

黃華清會長表示電影是很好的橋梁，紐約和香港都是電影之都，希望電影可以發揮更多紐帶的作用加強兩地的交流。王繼成表示河南作為《少林寺》故事發源地，有這麼一部經典電影流傳後世感到與有榮焉。藍超海師傳率眾徒弟在映前即席示範少林功夫，他表示作為幾代少林俗家弟子，能將少林功夫帶到海外、深感責任重大，並感謝《少林寺》將少林功夫傳揚天下。

其中銀都大膽創新嘗試以AI技術製作的《少林寺》動畫版在電影節上作全球首映， 是次以AI為筆墨，在保留每一招式的力學真髓與武俠神韻的同時，為經典披上符合當代視覺語境的動畫外衣。

「功夫電影節」去年12月從倫敦起步，首次在北美三城聯動，取得很好的反響，不僅觀眾反應熱烈，更受到多倫多和萬錦巿政府的高度重視，希望可以加強和香港電影業界的進一步合作。在取得了不俗的反饋，主辦方希望可以在各方的支持下每年舉辦，將「功夫電影節」打造為香港的名片走向世界。美國酒店華裔協會董事會主席黃華清接待了銀都丁凱董事長及林雲華總經理一行。

出席功夫電影節的還有酒店華裔協會成員吳寶淳、黃偉靈、陳韻莉、蔣美儀、陳少萍、林蓮達及河南同鄉會常務副會長田小勇、青年委員會會長司馬劍，東北同鄉會李香梅會長等。

代表紐約少林寺功夫中心出席電影節，當晚?上表演的Michael Winburn、 Phillip Tambakis和Ryan Ding為活動帶來高潮，他們的功夫武術功底贏得了大家的掌聲。