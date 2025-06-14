我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

對紐約市首個城市森林計劃發表您的看法！

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
城市啟動該計劃正尋求來自所有五個行政區的紐約人的意見。
城市啟動該計劃正尋求來自所有五個行政區的紐約人的意見。

紐約市正在制定其首個城市森林計劃，居民的反饋對其成功至關重要。城市森林包括遍布紐約市街道、庭院、公園、校園、企業和自然區域的七百多萬棵樹木。這是我們城市的重要組成部分，旨在供所有人利用。

由市長氣候與環境正義辦公室 (Mayor’s Office of Climate & Environmental Justice, MOCEJ) 牽頭，與紐約市公園與娛樂管理局 (NYC Department of Parks & Recreation, NYC Parks)、城市公園基金會、自然區域保護協會和自然保護協會合作，城市森林計劃將制定策略，公平地將全市的樹冠覆蓋率擴大到 30%，這是 PlaNYC（紐約市的長期氣候計劃）中的一項倡議，旨在應對極端高溫。健康、有韌性且強大的城市森林也將改善空氣品質，幫助吸收雨水，並減少其他氣候威脅。

在城市啟動該計劃之際，正尋求來自所有五個行政區的紐約人的意見，以確保計劃能夠解決我們所有街區和社區的獨特需求和關切問題，以及體現其優勢。

我們邀請 18 歲及以上的紐約人完成此調查，為這一規劃過程貢獻他們的聲音。此調查是匿名的，但在最後，如果您希望參與樹木護理或未來的規劃機會，可以選擇提供您的聯絡資訊。問卷開放至 2025 年 6 月 30 日。請上網：https://inform.urbanforestplan.nyc/zht  

紐約市

上一則

唯一華人代表 台裔爵士鐵琴手黃亦翔入選駐村計畫

下一則

紐約打擊非法、幽靈車 近三年查獲逾10萬輛
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

專家對經濟前景看法分歧 樂觀者：繼續投資美國

專家對經濟前景看法分歧 樂觀者：繼續投資美國
紐約市府：明年學校預算不減 編1.28億穩定經費

紐約市府：明年學校預算不減 編1.28億穩定經費
黃啟源律師樓線上講座幫助民眾解決疑難問題

黃啟源律師樓線上講座幫助民眾解決疑難問題
加拿大野火濃煙、撒哈拉沙塵雙襲 紐約市發布空汙警報

加拿大野火濃煙、撒哈拉沙塵雙襲 紐約市發布空汙警報

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

2025-06-06 21:20
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差