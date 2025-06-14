對紐約市首個城市森林計劃發表您的看法！

城市啟動該計劃正尋求來自所有五個行政區的紐約人的意見。

紐約市 正在制定其首個城市森林計劃，居民的反饋對其成功至關重要。城市森林包括遍布紐約市街道、庭院、公園、校園、企業和自然區域的七百多萬棵樹木。這是我們城市的重要組成部分，旨在供所有人利用。

由市長氣候與環境正義辦公室 (Mayor’s Office of Climate & Environmental Justice, MOCEJ) 牽頭，與紐約市公園與娛樂管理局 (NYC Department of Parks & Recreation, NYC Parks)、城市公園基金會、自然區域保護協會和自然保護協會合作，城市森林計劃將制定策略，公平地將全市的樹冠覆蓋率擴大到 30%，這是 PlaNYC（紐約市的長期氣候計劃）中的一項倡議，旨在應對極端高溫。健康、有韌性且強大的城市森林也將改善空氣品質，幫助吸收雨水，並減少其他氣候威脅。

在城市啟動該計劃之際，正尋求來自所有五個行政區的紐約人的意見，以確保計劃能夠解決我們所有街區和社區的獨特需求和關切問題，以及體現其優勢。

我們邀請 18 歲及以上的紐約人完成此調查，為這一規劃過程貢獻他們的聲音。此調查是匿名的，但在最後，如果您希望參與樹木護理或未來的規劃機會，可以選擇提供您的聯絡資訊。問卷開放至 2025 年 6 月 30 日。請上網：https://inform.urbanforestplan.nyc/zht