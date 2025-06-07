我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏自己給了普亭理由

馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

善終會『齊頌親恩演唱會』僑團領袖紛臨逾九百民眾觀賞歡慶雙親節

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳麥潔明、陳穎敏兩母女合唱『晚風/夜來香』。
陳麥潔明、陳穎敏兩母女合唱『晚風/夜來香』。

華人善終基金會本年度社區好友齊頌親恩演唱會，於五月二十四、二十五一連兩日假華埠中華公所大禮堂再度盛大舉行，兩天共吸引逾九百僑胞前來捧場，紐約市長資深華裔顧問顧雅明親臨致賀，在會上五福集團並捐獻善款三千元給華僑學校作經費。

善終會於2012年舉行齊頌親恩社區演唱會慶祝雙親節後，而今年已邁進第十一年，該演唱會推出以來，深受社區歡迎，在幾日內所有門票已被長者認領一空。

素有「華埠紅館」之稱的中華公所，是紐約華人社區所有大型活動之舉行場場。但凡各大僑團的活動、或各藝術團體之盛大演出，均選在中華大禮堂舉行。為提高各使用團體之表演活動檔次和舞台視覺效果，醉心粵劇曲藝之紐約雲吞公司創辦人黃清新先生，特別捐獻中華公所禮堂舞臺之大型LCD數碼背景螢幕，及台下觀眾之舒適坐椅。而善終會是次演出首次使用這套設備，令觀眾坐在舒適的座位上欣賞時，倍感提升更佳視覺享受。

今年善終會齊頌親恩演唱會節目精彩，陳麥潔明創會主席獻唱多首懷舊金曲，包括『好歌獻給您』、『南屏晚鐘』、『萬水千山總是情』、『女人花』、更有『父母恩』、『念親恩』、『當你老了』、『王昭君』，及『掌聲響起』等經典歌曲。陳太並與她的千金陳穎敏合唱『晚風/夜來香』。而紐約華人三大牛仔天王歌手麥沛榮、盧元龍、李可星更合唱多首80年代懷舊金曲【行快D啦喂】、【一心想玉人】、【More Than I can Say】，與台下到歌迷互動，將演唱會氣氛帶至高潮。

善終會之副會長馬永國一曲【是誰沉醉】令人聽出耳油，而唱家班黃雪麗一曲【親蜜愛人】，王惠嶽獻唱【想你的時候問月亮】獲得多位女粉絲獻花，新晉唱家班?伯承唱出一曲【星】令人深受感動。

除了陳麥潔明主席獻唱多首名曲外，尚有一班唱家班社區好友助陣，他們分別為善終會會長麥沛榮、副會長李可星、馬永國、董事陳穎敏、伍雁嬋、陳健鎔、社區好友王惠嶽、衛伯承、黃雪莉、盧元龍、黃素芳等。

這次演唱會得到包括中華公所主席朱超然、中華總商會李可喬、協騰公會元老譚炳垣伉儷、洪門元老朱傑概伉儷、紐約詩畫琴棋會董事長岑灼槐、協勝總理黃仕初、孔子大廈董事長梅犖生、紐約市長資深顧問顧雅明伉儷、州長辦公室亞裔事務主任劉林劍虹、美國鬥山聯誼會、紐約地區各大僑團社區領袖及粵劇界人士好友等熱烈支持。

華人善終基金會2025『齊頌親恩演唱會』，社區僑領和民眾逾九百多人入場欣賞共度雙...
華人善終基金會2025『齊頌親恩演唱會』，社區僑領和民眾逾九百多人入場欣賞共度雙親節，董事與僑領嘉賓、歌手和中西樂隊演出後合影。
華埠牛仔天王麥沛榮、盧元龍、李可星合唱80年代懷舊金曲。
華埠牛仔天王麥沛榮、盧元龍、李可星合唱80年代懷舊金曲。

華人 華埠 紐約市

上一則

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

下一則

社區健康諮詢日 6/12推廣器捐與長者醫療
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

市長參選人論壇關注保護亞太裔 闡述治安、教育等政綱

市長參選人論壇關注保護亞太裔 闡述治安、教育等政綱
紐約紀念「八九民運」36周年 籲從歷史反思制度轉型

紐約紀念「八九民運」36周年 籲從歷史反思制度轉型
ICE突襲南聖荷西至少拘4人 引發社區關注

ICE突襲南聖荷西至少拘4人 引發社區關注
川普母校陷困境 紐約軍校10年內兩度賣給中國富豪

川普母校陷困境 紐約軍校10年內兩度賣給中國富豪

熱門新聞

華人裝修業者輕信一新澤西客戶是中國高官，本著信任和崇拜的心態，未與對方簽合同便先行墊資開工，結果事後對方不認帳並拒絕付款，損失總額近7萬元。圖僅示意，為新澤西州豪宅社區。(本報記者／攝影)

輕信客戶是中國高官 華人裝修商未簽合同被坑7萬

2025-05-30 20:00
位於東村的川菜館「川山甲」（Sichuan Mountain House）更擠進前十大，成為唯一入選該名次段的中餐廳。從左至右：麻婆豆腐、青一色毛血旺、魚香肉絲。(記者范航瑜／攝影)

紐約百大餐廳榜7中餐上榜 這家川菜館擠進前十

2025-06-04 19:41
根據居住在賭檔對面目擊者提供影片可見，警方將一蓋著白布的擔架抬出地下室，目擊者也在影片中對疑似出人命的案件表示震驚。(受訪者提供)

布碌崙8大道深夜血案 華人賭檔糾紛武鬥致兩傷

2025-05-31 17:53
華人電召車司機表示，來回曼哈頓華埠的車單正在逐年下降。(記者鄭怡嫣╱攝影)

電召車司機 見證曼哈頓華埠人潮與生機衰退

2025-05-31 07:42
全美約有150萬名國際學生持F-1或M-1簽證居留，紐約大學(NYU)國際學生居全美各大學之冠。圖為紐約大學畢業生參加在洋基球場舉行的畢業典禮。 (路透)

全美150萬國際生 紐約大學最多 哥大第3

2025-06-05 15:36
國會眾議員納德勒的辦公室遭國土安全部警察闖入，一名職員被上銬。圖為納德勒此前在曼哈頓華埠參加活動。(記者顏嘉瑩╱攝影)

藏匿騷亂者？國安部警察闖曼哈頓國會議員辦公室抓職員

2025-06-02 07:33

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學