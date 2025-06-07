善終會『齊頌親恩演唱會』僑團領袖紛臨逾九百民眾觀賞歡慶雙親節

陳麥潔明、陳穎敏兩母女合唱『晚風/夜來香』。

華人 善終基金會本年度社區好友齊頌親恩演唱會，於五月二十四、二十五一連兩日假華埠 中華公所大禮堂再度盛大舉行，兩天共吸引逾九百僑胞前來捧場，紐約市 長資深華裔顧問顧雅明親臨致賀，在會上五福集團並捐獻善款三千元給華僑學校作經費。

善終會於2012年舉行齊頌親恩社區演唱會慶祝雙親節後，而今年已邁進第十一年，該演唱會推出以來，深受社區歡迎，在幾日內所有門票已被長者認領一空。

素有「華埠紅館」之稱的中華公所，是紐約華人社區所有大型活動之舉行場場。但凡各大僑團的活動、或各藝術團體之盛大演出，均選在中華大禮堂舉行。為提高各使用團體之表演活動檔次和舞台視覺效果，醉心粵劇曲藝之紐約雲吞公司創辦人黃清新先生，特別捐獻中華公所禮堂舞臺之大型LCD數碼背景螢幕，及台下觀眾之舒適坐椅。而善終會是次演出首次使用這套設備，令觀眾坐在舒適的座位上欣賞時，倍感提升更佳視覺享受。

今年善終會齊頌親恩演唱會節目精彩，陳麥潔明創會主席獻唱多首懷舊金曲，包括『好歌獻給您』、『南屏晚鐘』、『萬水千山總是情』、『女人花』、更有『父母恩』、『念親恩』、『當你老了』、『王昭君』，及『掌聲響起』等經典歌曲。陳太並與她的千金陳穎敏合唱『晚風/夜來香』。而紐約華人三大牛仔天王歌手麥沛榮、盧元龍、李可星更合唱多首80年代懷舊金曲【行快D啦喂】、【一心想玉人】、【More Than I can Say】，與台下到歌迷互動，將演唱會氣氛帶至高潮。

善終會之副會長馬永國一曲【是誰沉醉】令人聽出耳油，而唱家班黃雪麗一曲【親蜜愛人】，王惠嶽獻唱【想你的時候問月亮】獲得多位女粉絲獻花，新晉唱家班?伯承唱出一曲【星】令人深受感動。

除了陳麥潔明主席獻唱多首名曲外，尚有一班唱家班社區好友助陣，他們分別為善終會會長麥沛榮、副會長李可星、馬永國、董事陳穎敏、伍雁嬋、陳健鎔、社區好友王惠嶽、衛伯承、黃雪莉、盧元龍、黃素芳等。

這次演唱會得到包括中華公所主席朱超然、中華總商會李可喬、協騰公會元老譚炳垣伉儷、洪門元老朱傑概伉儷、紐約詩畫琴棋會董事長岑灼槐、協勝總理黃仕初、孔子大廈董事長梅犖生、紐約市長資深顧問顧雅明伉儷、州長辦公室亞裔事務主任劉林劍虹、美國鬥山聯誼會、紐約地區各大僑團社區領袖及粵劇界人士好友等熱烈支持。