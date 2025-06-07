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仁心守護：華裔醫者的堅韌與傳承

紐約訊
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每年的五月是美國亞太裔傳統月，今年的主題是「 領導力與堅韌品格的傳承」。作為社區健康的守護者和領導者，紐約百康仁德醫療集團（rendr）的四位醫生將為我們分享他們的移民故事，這些故事也是華裔移民克服挑戰、回饋社區、引領改變的真實縮影。

醫生走過的路，也是許多患者的路。「 一登上前往美國的飛機，我就覺得自己變得‘半聾半啞’。」百康仁德聯席董事會主席、內科醫生何恭程（George Hall, MD）這樣描述自己初到美國所面對的語言障礙。何恭程醫生選擇主動輔導美國同學學習數學等課程，作為交換，請他們幫忙修改論文，慢慢度過艱難的語言適應期。

14歲隨父母移民紐約曼哈頓唐人街的心臟專科醫生潘耀強（Michael Poon, MD），當年父母分別在餐館和製衣廠打工。為補貼自己的學費，潘耀強醫生利用每天的下課時間，以及每個週末和假期在餐館做洗碗工、服務生、跑堂等工作，一做就是近十年。潘耀強醫生說:「對很多華人同胞來說，看病請一天假，就少了一天養活家人的工資。」他對這種困境深有體會。

理解文化，打造有溫度的醫療服務。百康仁德內科醫生孫茵（Yin Sun, MD）表示，生活壓力、語言障礙與文化隔閡，是華裔新移民健康管理的「攔路虎」。比如很多華人同胞認為腸鏡、胃鏡會帶來很大痛苦，就抗拒接受此類檢查。甚至還有華裔患者擔心自己不能適應醫院提供的餐食等服務，而遲遲不願接受住院治療。這就需要醫生從患者的文化背景、生活習慣、醫療偏好等多方面出發，探尋病情，並打造適合患者需求的治療方案。

以抑鬱症的診斷為例，百康仁德內科醫生單子河（Zihe Shan, MD）指出，由於華人社區對心理問題普遍存在「病恥感」，他從不直接問患者「是否有情緒問題」。他一般以聊天的形式，詢問患者睡得好不好，吃不吃得下，家裡有沒有什麼變化，再慢慢切入抑鬱篩查。

潘耀強醫生也表示，華裔患者對於心臟疾病的診斷與治療方面持保守態度，不到萬不得已，不願輕易接受手術。這也是為何他深耕心臟影像學領域，利用非侵入性的體外檢測，對心臟疾病進行檢測與治療。

預防性醫學：不只「治病」，更要「防病」。華裔社區的高發疾病，如糖尿病、高血壓、肝炎、腸癌等，定期體檢和早期篩查能夠幫助大家更好的預防和治療這些疾病，但很多華人朋友忽略了此類定期檢查的重要性。

單子河醫生舉例說，有一位50多歲的華裔病人，明知道自己是乙型肝炎病毒攜帶者，卻忙於餐館工作，沒有理會診所的多次提醒，一年半都沒有接受復查。等身體出現不適時，這位患者確診為肝癌，且已經出現轉移，延宕至沒有救治的可能性了。

「有些患者覺得我們安排體檢和篩查是在‘找他們麻煩’。」何恭程醫生說：「但很多重大疾病在早期都是沒有症狀的。大家不要等到症狀出現才重視身體，預防性醫學就是讓我們避免走到那一步。」

孫茵醫生指出，百康仁德醫療集團正在推廣「價值導向醫療」（value-based care）模式就，大力倡導針對糖尿病、乳腺癌、宮頸癌、腸癌等各類疾病的篩查，將被動治療轉為主動健康幹預，減少患者非必要的看病次數。

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百康仁德醫療集團（rendr）的四位醫生分享移民故事，彰顯華裔移民克服挑戰、回饋...
百康仁德醫療集團（rendr）的四位醫生分享移民故事，彰顯華裔移民克服挑戰、回饋社區、引領改變的真實縮影。

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