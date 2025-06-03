truSculpt iD 永久溶脂瘦身法拉盛醫美中心助您輕鬆瘦身
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truSculpt® flex是為現代多樣化人群設計的醫學級非侵入式增肌技術，幫助你重拾力量、姿態與自信，無論你有沒有時間運動，都值得更有肌肉的生活。
不只是「練」出來的線條｜truSculpt® flex 增肌塑形療程，為每一種生活狀態打造肌肉底氣
你不必是健身達人，也能擁有穩固的核心與勻稱的線條。
誰適合 truSculpt® flex？
-久坐上班族：改善核心穩定與身體姿勢，糾正體態
-產後恢復女性：安全強化腹部與骨盆肌群
-年長者肌力減弱：輔助延緩肌肉流失、增強活動力，避免活動損傷和跌傷
-代謝偏慢者：提升肌肉量、提高基礎代謝
-術後/久病康復者：協助恢復肌力與耐力
-健身停滯期人群：突破瓶頸，精准訓練深層肌群
醫療級優勢
非侵入 × 無創 × 無需恢復期
單次等效 54,000 次肌肉收縮訓練
專利多維動態刺激（MDS）三階段智慧訓練
個性化多部位同步啟動（腹部/手臂/腿部/臀部）
醫學團隊評估與全程把控，安心治療每一步
truSculpt iD —— 永久溶脂瘦身，正規醫療機構認證的科學儀器由法拉盛醫美中心專業人員按照規範流程，適合每一個希望讓身體狀態更好的你。
有關詳情，請親洽
法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）
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