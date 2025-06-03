truSculpt iD 永久溶脂瘦身法拉盛醫美中心助您輕鬆瘦身

TreSculpt ID 溶脂瘦身效果顯著

truSculpt® flex是為現代多樣化人群設計的醫學級非侵入式增肌技術，幫助你重拾力量、姿態與自信，無論你有沒有時間運動，都值得更有肌肉的生活。

不只是「練」出來的線條｜truSculpt® flex 增肌塑形療程，為每一種生活狀態打造肌肉底氣

你不必是健身達人，也能擁有穩固的核心與勻稱的線條。

誰適合 truSculpt® flex？

-久坐上班族：改善核心穩定與身體姿勢，糾正體態

-產後恢復女性：安全強化腹部與骨盆肌群

-年長者肌力減弱：輔助延緩肌肉流失、增強活動力，避免活動損傷和跌傷

-代謝偏慢者：提升肌肉量、提高基礎代謝

-術後/久病康復者：協助恢復肌力與耐力

-健身停滯期人群：突破瓶頸，精准訓練深層肌群

醫療級優勢

非侵入 × 無創 × 無需恢復期

單次等效 54,000 次肌肉收縮訓練

專利多維動態刺激（MDS）三階段智慧訓練

個性化多部位同步啟動（腹部/手臂/腿部/臀部）

醫學團隊評估與全程把控，安心治療每一步

truSculpt iD —— 永久溶脂瘦身，正規醫療機構認證的科學儀器由法拉盛 醫美中心專業人員按照規範流程，適合每一個希望讓身體狀態更好的你。

有關詳情，請親洽

法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）