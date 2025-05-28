Major World紐約最大二手車行 3000多台現車供您選擇服務親切價格合理

華人銷售經理張東根有著20年的售車經驗一定會讓您選到逞心如意的愛車。

在紐約皇后區北方大道上，一座占地5萬平方英尺的「汽車超市」正悄然改變著當地居民的購車方式。作為紐約地區規模最大的二手車 經銷商，Major World以其創新的經營模式和客戶至上的服務理念為社區服務了近30年。車行有親切的華人 銷售經理，近3000台的現車為您提供了多樣性的選擇，車行提供了完善的售後服務絕對讓每位顧客買的開心用的安心。

Major World的整潔寬敞簡約的展廳，精心劃分了多個的展區。從經濟實惠的通勤轎車到豪華舒適的商務座駕，從適合小家庭的緊湊型SUV到滿足多子女家庭的七座MPV，這裡就像一個二手車「超市」，滿足著不同人群的用車需求。戶外的停車場更是一眼望不到邊的高品質二手車隨時供您試車。Major World資深銷售經理張東根介紹道，Major World车行特別注重保持庫存的多樣性和時效性，每個月我們都會更新15%的庫存，確保客戶能夠接觸到市場上最新款的車型。這種快速周轉的庫存策略，使得Major World能夠持續提供包括2024-2025年款在內的准新車，其中部分車型行駛里程甚至不足5000英里。

張東根介紹，在二手車交易中，車況不透明始終是消費者最大的顧慮。Major World為此建立了業內領先的「135點檢測認證體系」。每輛車在入庫前都需要經過兩輪嚴格的檢測：第一輪由協力廠商機構驗證事故記錄與產權歸屬，第二輪則由車行資深技師對引擎、變速箱、制動系統等核心部件進行實地檢測，如任何重大維修記錄，比如安全氣囊更換或結構件修復，車行都會如實告知客戶，並配合90天關鍵部件質保承諾，大大降低了消費者的購車風險。

Major World因應紐約的快節奏，創新性地推出一站式購車解決方案。從試駕體驗、貸款審批到保險辦理和過戶手續，整個購車流程可以在一天內完成。這種高效率的服務模式特別受到年輕上班族和新移民群體的歡迎。

考慮到法拉盛 地區龐大的華人群體，Major World特別設立了中文服務專線，並提供接送服務。「語言不應該成為購車的障礙」。張東根表示，我們的華人銷售團隊不僅精通中英雙語，更瞭解華人社區的用車習慣和需求。

在Major World的客戶中，有剛拿到駕照的大學生，有需要接送孩子的家庭主婦，也有經營小型企業的創業者。正是這種對細分市場的精准把握，讓這家擁有30年歷史的老牌車行在競爭激烈的紐約二手車市場中始終保持領先地位。

隨著二手車需求的持續增長，Major World正以其龐大的現貨庫存、透明的交易流程和貼心的服務體驗，為紐約客帶來全新的購車選擇。在這個充滿活力的國際大都市里，這家車行用實力證明了即使是傳統的二手車交易，也能做得與眾不同。Major World地址：43-40 Northern Blvd, Queens, NY 11101，7天營業時間：

中文服務熱線：1-888-625-6750如是法拉盛看車可免費接送。