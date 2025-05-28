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紀念六四36週年 大紐約舉辦多種活動

紐約訊
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六四」天安門民主運動36週年即將到來，大紐約地區多個民主團體、信仰組織與學術機構將舉辦一系列紀念活動。

活動形式涵蓋研討會、圖片展、街頭遊行、快閃行動與燭光守夜，呼籲正視歷史、悼念死難者、推動中國的轉型正義。

- 5月24日（星期六）:「追尋六四真相，推動轉型正義」研討會

• 地點：皇后學院 Powdermaker Hall Room 253

• 主辦單位：紐約思想者智庫、紀念胡耀邦趙紫陽基金會、《北京之春》雜誌社、博登書屋

研討會主題聚焦六四事件在中國政治改革中的歷史地位，探討中共體制內改革可能性與當代中國的民主前景，邀請學者與公共知識分子發表見解。

- 5月31日（星期六）:華盛頓DC六四紀念與抗議活動

中國民主黨全委會將動員兩百名黨員奔赴華盛頓DC，與全美學自聯、魏京生基金會、中國民主運動聯席會議等組織會合，分別在白宮、國會山、最高法院、共產主義受難者紀念碑等政治地標，以及中國駐美大使館前舉行集會與示威，聯合紀念六四民主運動，呼籲美國社會與國際社會支持中國民主轉型。

-6月1日至8日（6月7日休展）:法拉盛六四圖片展與大遊行

圖片展由基督徒公義聯盟主辦，「北京之春」、中國民聯、中國民主黨等多個組織協辦，透過影像回顧1989年中國民主運動的歷史現場。

- 6月2日(星期一）:民主快閃行動：紐約標誌地點傳播自由訊息（中國民主黨主辦）

• 上午：在聯合國總部前舉行集會

• 中午至下午：組織車隊於自由女神像、世貿遺址、帝國大廈、華爾街、時代廣場等地快閃行動，展示橫幅、派發資料，倡導中國民主運動理念

- 6月3日（星期二）:中領館前抗議與燭光守夜（中國民主黨、北京之春、中國民聯主辦）

• 下午4點：自曼哈頓街區遊行至中國駐紐約總領館

• 傍晚起：於哈德遜河畔舉辦民主表演活動

• 晚間：舉行紀念晚會與燭光守夜，悼念六四罹難者，呼籲終結專制、建立憲政中國。

- 6月4日（星期三）:六四36週年紐約紀念大會

主辦單位：《北京之春》雜誌社、中國民聯、中國民主黨等

- 6月8日（星期日）:六四紀念持續：法拉盛再次舉行集會與遊行

地點：法拉盛圖書館前至緬街沿線

由基督徒公義聯盟、中國民聯、中國民主黨等多個團體發起。活動將延續悼念與宣傳，強調信仰與人權、歷史記憶與公民責任的結合。

「六四是中華民族良知的分水嶺。我們紀念它，不是為了延續仇恨，而是為了堅守正義與希望。」六四不僅是中國當代歷史的重大傷口，也成為全球民主與人權鬥爭的象徵之一。

聯絡人: 陳立群:347-399-1382

六四 民主黨 法拉盛

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