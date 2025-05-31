如何強壯骨骼減少跌倒：聯合健康保險祝華人女性身體強健 生活更健康

隨著年齡的增長，女性的骨密度(bone density)和骨量(bone mass)開始下降。這可能會使我們更容易受傷，並患上骨骼相關的疾病。根據美國聯邦醫療保險 和醫療補助服務中心(CMS)的數據，跌倒是長者受傷的主要原因，並經常會導致骨折和其他嚴重的健康問題。許多長者希望，能儘可能長久地獨立生活，保持良好的整體健康至關重要。保持骨骼強健並預防跌倒可能會幫助大家更好的獨立生活。

瞭解關於您骨密度的數字─骨骼會因更年期和雌激素的減少而發生變化，因此，CMS建議年滿60歲的女性接受骨密度掃描，也稱為DEXA骨掃描。骨掃描測量礦物質含量，尤其是鈣含量，以確定骨密度。根據測試結果，醫療護理提供者可能會建議合適的治療方法。聯邦醫療保險和其他健保 計劃一般都會承保這項測試檢查。

瞭解您可能存在的風險—雖然骨密度會隨著時間和年齡自然下降，但可能可以減慢其下降的數量、速度和所造成的影響。因此，請評估您的飲食習慣，以及您的運動量和肢體活動量。同時，請回顧您的家族健康史，這可以幫助確定您可能會有哪些遺傳的健康問題。請務必和您的醫生討論這些信息。

正確飲食和鍛鍊─請考慮在均衡飲食中加入富含維生素 D 和鈣的食物。請和您的醫療護理提供者討論是否能將負重運動納入您的日常鍛鍊。散步、慢跑等活動，以及能提高平衡能力和協調能力的運動鍛鍊可能對您有益。您不怎麼鍛鍊身體？那麼，您可以考慮慢慢開始進行鍛鍊，因為任何額外的身體鍛鍊都會為增強您的體力帶來好處。

確保您有防止跌倒的安全起居環境—請查看一下您住處的裡裡外外。您能安全地走過擺放桌椅和傢俱的地方嗎？所有的地毯和地板都安全嗎？必要的地方是否有扶欄或扶手？地板是否在乾燥的情況下也容易打滑？您所居住的房屋外面，情況如何？是否有洞、裂縫和凹凸不平的地方？掃除這些行走障礙和其他問題，會讓您居住的房屋內外更加安全。

安全著裝—除了確保衣服不會拖到地上-這是潛在的絆倒危險，還請注意您腳上穿的。請穿膠底鞋或運動鞋，或防滑襪或防滑拖鞋。如果您不想把室外的灰塵和汙垢帶進家裡，請特別註明這些"僅限屋內穿著"。

保持警覺—參加年度健康檢查可能幫助您及早解決健康問題和疑慮，這也包括骨骼健康問題。如果有些情況看起來不太對勁，請您及早提出來。

即使非常小心謹慎，我們也很難避免所有受傷的發生，但是，保持強健骨骼、增強體力、提高平衡能力可以幫助您減輕跌倒可能造成的後果並加快康復——甚至對其他傷害也是如此。所以，為了您擁有強健的身體和未來，請保持骨骼健康。

獲取更多幫助您的健保資訊，請訪問聯合健康保險中文網站uhcasian.com/chinese或致電華語專線1-800-801-1900。本資訊僅供參考，不能代替醫生的建議。在開始運動計劃或改變生活方式或日常保健之前，請諮詢您的醫生。