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王嘉廉社區醫療中心提供當日看診服務 過敏季就醫更即時便利

紐約訊
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過敏季節，王嘉廉社區醫療中心提供當日看診服務，讓病患就醫更即時便利。
過敏季節，王嘉廉社區醫療中心提供當日看診服務，讓病患就醫更即時便利。

季節性過敏常會引發身體不適症狀，甚至嚴重影響生活品質。為了讓您在需要時能迅速獲得妥善照護，王嘉廉社區醫療中心現於曼哈頓皇后區的診所提供當日看診服務，為民眾及時看診，由值得信賴的專業醫療團隊全心守護您的健康。

王嘉廉社區醫療中心?科主任李琦醫生(Dr. Catherine Lee)表示：「在醫療中心，當日看診的意義不僅僅是處理像過敏發作這樣的緊急問題，這也是一個與醫療團隊建立關係的機會，為您提供預防保健服務，並持續管理慢性疾病，為長期健康打下穩固基礎。」

當日看診服務尤其能幫助因打噴嚏、眼睛發癢、鼻塞或哮喘等過敏症狀而需要快速就醫的人士。此外，家人在遇到非危急健康問題或需要儘快安排體檢時，也能輕鬆預約，獲得專業及時的醫療服務。預約當日看診，歡迎致電：718-587-1200。瞭解更多信息，請瀏覽醫療中心官網：www.cbwchc.org。

王嘉廉社區醫療中心的當日看診服務已在曼哈頓下城和皇后區的所有診所全面開放，接受電話預約，方便就診者就近獲得醫療服務。醫療中心致力於減少就醫障礙，提供多語言服務，接受大多數主要的醫療保險，並根據家庭人數和收入提供醫療費用優惠。無論移民身份如何或是否有能力支付醫療費用，醫療中心始終歡迎每位就診者，確保人人都能獲得所需的醫療服務。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務，包括內科、兒科、婦產科、牙科、眼科和心理健康服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。瞭解更多信息，請瀏覽：www.cbwchc.org

醫療保險 皇后區 曼哈頓

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