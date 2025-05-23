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鄧氏中醫疑難雜症華埠診所已喬遷到百老匯東方廣場

紐約訊
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鄧氏中醫疑難雜症華埠診所已遷到東百老匯東方廣場一樓，方便患者出入看診。
鄧氏中醫疑難雜症華埠診所已遷到東百老匯東方廣場一樓，方便患者出入看診。

2008年即在華埠開診，具備卅年經驗的老中醫鄧振球，今春將他主持的鄧氏中醫疑難雜症華埠診所，遷到東百老匯東方廣場地面一樓，即曼哈頓橋底下商場以及中國城超市外面，亦即原先怡東大酒樓正對面。新址四通八達，出入方便，占盡地利優勢。

鄧振球醫生拿手治療的病症非常多元，男性病症方面有男性功能失調、陽痿、早洩、滑精遺精、精液存活率低與前列腺等。至於五官科病症，鄧醫生精治眼乾澀、流淚、眼底脫落、耳鳴、聾、咽喉炎、慢性鼻竇炎、口腔潰瘍、口苦乾臭。而痛症科，鄧醫師則主治全身痠疼痛、三叉神經痛、痛風、坐骨神經痛、關節炎、行走困難(點穴、正骨加中藥，立竿見影)。說到皮膚科，鄧醫師對諸多病症均有研究，像是青春痘、過敏、蕁麻疹、帶狀皰疹、手腳乾裂起水泡、牛皮癬、傷口不癒、痔瘡。此外，婦科方面，鄧醫師精研月經不調、不孕症、崩漏、子宮肌瘤、乳腺增生、多囊卵巢症。其他各科雜症，鄧醫師也有廣泛涉獵，例如癌症、頑固支氣管哮喘(甲狀腺炎、甲亢減、結節)、腎功能衰竭、頑固失眠、焦慮憂鬱症、胃潰瘍、中風偏癱、帕金森症、神經性疾病、花粉、頑固咳嗽、腹水等。

針對時下民眾談癌(腫瘤)變色，鄧醫生特別指出，現代人生活水準日益提高，衛生保健條件愈來愈好，然而令人費解的是癌症卻成常見病，癌症病患有增無減，這是為什麼呢?鄧醫生分析，當今社會複雜，人們要同時面對社會的、道德的、環境的、情緒的、生活的林林總總問題，兼且人們又不能順應自然規律，無序爭貪，都可能是導致癌症的重要原因。

鄧醫師接著說，現代醫學治療癌症的手法不外手術、放療、化療、生物、冷凍、標靶治療等較激進的方法，固然殺滅癌細胞比較快，但副作用也大，如放化療後患者可能出現嘔吐不止、全身乏力、進食困難、免疫力極速下降等症狀。鄧醫生進一步說明，千百年來，中醫治療癌症都是採取與癌症和平共處的方法，主要是平衡體內陰陽，正確運用辯證論治，以提高自身免疫力，這是中醫最突出的強項。中醫提高人體免疫功能的原理在於誘導產生干擾素和白細介素，增強癌組織血液灌注量，減少細胞缺氧，從而提高放化療的敏感度。

鄧醫師也說，對於癌症患者，如果在西醫放化療期間，同時接受中醫的中西醫結合療法，擷長補短，可望降低激進療法的副作用，最大程度上減緩不適，同時有助提高療效，提升患者生活品質甚至存活率。

該診所提供免煎中藥與濃縮藥丸服務，患者以開水沖服，效果與中藥飲片相同。華埠新址: 東百老匯75號132室(75 E. Broadway, #132, NY, NY 10002 (近F, R, B, D, L, 6號地鐵)；法拉盛136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355，諮詢電話： 917-330-3108。

癌症 華埠 百老匯

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