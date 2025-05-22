圖一: 宮崎義之教授5月4日在美国夏威夷IMMUNOLOGY 2025展示研究成果。

日本 褐藻糖膠專家宮崎義之教授日前在2025年第108屆美國免疫學年會（IMMUNOLOGY 2025），世界最重要的美國免疫學會之一，發表最新褐藻糖膠功效研究報告。該會是國際上規模最大，最具影響力的免疫學國際盛會，大約1,600位世界免疫學頂尖的科學家以及教授，在超過100多場專題會議上，作了最新的科研報告。同時，全球超過100多家在免疫學領域的頂尖科技公司，也在大會上展示了最新的科研成果。

兼任日本褐藻糖膠研究所董事的宫崎義之在IMMUNOLOGY 2025發表報告，通過大量選用沖繩海蘊褐藻糖膠作為高水平實驗原材料，揭示了褐藻糖膠和病毒感染的關係。宮崎義之教授在2024年發表「褐藻糖膠支援免疫健康以及病毒感染誘發肺炎」課題，2025年更進一步，研究整個身體在病毒感染期間，服用沖繩海蘊褐藻糖膠後的呼吸道粘膜免疫支援。宮崎義之教授這次已經是第11次參加美國免疫學年會，在與會所有科學家提交的報告中，除了經典的免疫學基礎研究外，自然免疫、計算免疫、系統免疫、腫瘤 免疫和免疫治療新技術等領域外，其中褐藻糖膠作為全天然的成分以及支援免疫健康，擁有23年大量的科學實證，受到了與會免疫學家的關注。

據內閣府批准日本健康與營養協會JHFA網站資料，只有沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和籠目昆布萃取的三種褐藻糖膠得到認證並允許在瓶子上面印上JHFA標誌。根據JHFA規定，JHFA只為日本生產和註冊銷售得日本公司提供認證，並且每年必須接受JHFA審核程式，每四年接受一次重新評估。海之滴褐藻糖膠是市面上唯一獲得日本內閣府確認的健康營養食品協會JHFA認證的產品。

長期使用褐藻糖膠的日本立川大介醫學博士唯一推薦JHFA標誌認證海之滴褐藻糖膠，因為海之滴褐藻糖膠擁有大量成功科學實證，特別適合身體虛弱和疲勞、反覆嘔吐、口腔黏膜和食道黏膜受損、手麻、大量掉髮等問題。海之滴褐藻糖膠是市場非常適合康復後保養，並幫助維持免疫系統的健康平衡。海之滴褐藻糖膠提供個人化首選方案，立川大介醫學博士最新建議以及褐藻糖膠免費試用。詳情請電華語熱線：1-888-482-5888，粵語熱線： 1-888-853-6888，網址： kfucoidan.com。