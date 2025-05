紐約幼獅青少年管弦樂團 6月14日林肯中心音樂會

幼獅樂團記者會宣布林肯中心與臺灣會館音樂會,主事與支持者有張俊生(左至右)、方秀蓉、鍾啟仁、柯立人、廖信蕙與戴明宜。

紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)2025年度盛事即將登場,於日前在法拉盛 紐約華僑文教服務中心舉行記者會,宣布6月14日周六晚間7點半,該團在林肯中心舉辦音樂會,門票$40-70不等。於此同時,該團將於5月17日周六晚間7時,先在法拉盛台灣會館公演相同曲目熱身,免費入場,以饗僑胞大眾。

出席記者會並在台上發言的有樂團團長暨行政總監張俊生、藝術總監方秀蓉、音樂總監暨指揮鍾啟仁、市議員黃敏儀幕僚長柯立人、銅、管樂老師廖信惠以及台灣會館老人中心董事長戴明宜。

林肯中心這次演出曲目有百老匯 名歌 庫格史塔編曲 布幕升起( Broadway’S Beloved Songs/ Arr. Bob Krogstad Curtain Up!)、雷史碧基/ 布魯貝克編曲 古代風格組曲第一號

(Ottorino Respighi/ Arr. Jerry Brubaker Ancient Airs and Dances Suite No. 1)、比才/ 梅爾編曲 哈巴內拉舞曲選自歌劇《卡門》(Georges Bizet/ Arr. Richard Meyer Habanera from Carmen)、貝多芬/ 梅爾編曲 第七交響曲第二樂章

(Ludwig van Beethoven/ Arr. Richard Meyer Symphony No. 7 in A major, Op. 92, II. Allegretto)、威廉斯/ 拉凡德編曲 向約翰威廉斯致敬(John Williams/ Arr. Paul Lavender A Tribute to John Williams)。中場休息後,該團繼續表演舒華茲/ 瑞克特斯編曲 歌舞劇《女巫前傳》經典(Stephen Schwartz/ Arr. Ted Ricketts Highlights from Wicked)、李泰祥/ 李哲藝編曲 橄欖樹(Li Taih-hsiang/ Arr. Lee Che-Yi The Olive Tree)、曼西尼 / 莫舍編曲 月河(Henry Mancini / Arr. Johnny Mercer Moon River)、黎錦光/ 李哲藝編曲 夜來香

(Jinguang Li/ Arr. Lee Che-Yi Evening Primrose)、蓋西文/ 布魯貝克編曲 藍色狂想曲(George Gershwin/ Arr. Jerry Brubaker Rhapsody in Blue)。

該團也透露,他們將參加5月25日周日正午至下午5時所舉行的臺灣巡禮文化嘉年華活動,並在舉行地點的曼哈頓 聯合廣場北側(Union Square North)擺攤,面對大眾招收團員,以補充新血。該團歡迎10-18歲有彈奏樂器基礎的學子及家長到場洽詢。

林肯音樂會演出地點在林肯中心愛麗斯‧特莉廳,即曼哈頓西城百老匯大道1941號(1941 Broadway, New York, NY),門票:$70、$55、$40(學生與年長者八折),購票網址:LincolnCenter.org或查詢Alice Tully Hall Box Office (212-875-5050)‧CenterCharge (212-721-6500)。先登場的17日台灣會館演出,地址: 137-44 Northern Blvd, Flushing, NY 11354。詳情請洽樂團行政總監張俊生(347)306-2511,或藝術總監方秀蓉(917)912-8288。其他洽詢途徑為樂團網址:www.YouthOrchestra.com、樂團電郵: , [email protected]。