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泛太平洋暨東南亞婦女會日前舉辦「心理支援乳癌倖存者的重要性」講座

紐約訊
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歐陽蕭安與鍾詠儀（右、左）主講「心理支援乳癌倖存者的重要性」講座。
歐陽蕭安與鍾詠儀（右、左）主講「心理支援乳癌倖存者的重要性」講座。

近百年歷史的泛太平洋暨東南亞婦女會紐約分會(PPSEAWA-USA, NY Chapter)日前在曼哈頓中城聯合國教堂中心（Church Center for the United Nations）舉辦「心理支援乳癌倖存者的重要性」講座，請到民權律師、教育家與社區議題倡導者歐陽蕭安教授（Elizabeth R. OuYang）以及華人SHARE癌症關懷與支持機構的主任鍾詠儀(Winnie Chung)共同主講。歐陽教授以她製作的紀錄片---「花兒盛開」(IN FULL BLOOM)表述乳癌倖存者心聲，而鍾主任則說她代表的癌症關懷機構經常舉辦支持小組，激勵乳癌患者分享經驗，相互砥礪，以增強治療乳癌的信心與勇氣。

上述講座由婦女會會長海倫．席格利亞（Helen Ceglia）主持，在座的還有第一副會長暨聯合國代表娜妲莉．克莉斯托（Natalie Christou）、副會長暨駐聯合國代表方秀蓉(Patsy Fang Chen）以及「花兒盛開」導演廖沛翔（Shane Liao）等多位。

主講人歐陽教授在紐約大學與哥大任教。15年前她罹患乳癌，是幸運的倖存者。她主持部落格與製作影片來鼓勵抗癌女性。她在紀錄片中訪問三位與她本人一樣，與乳癌勇敢拉拒抗爭的華裔女士，其中一位是美國華裔註冊護士協會聯絡主任黎秋鳴。而另一位主講人鍾主任也說，單單2024年，華人SHARE癌症關懷與支持機構在曼哈頓、皇后區與布碌崙區的社區保健中心、食物分發處、長者中心、圖書館、學校與其他社區活動中心已舉辦了122次說明會，並派出華人SHARE大使團隊提供一對一以及團體倡導教育給13,500位社區成員，同時分發15,000份資料給民眾。目前該機構正在徵求義工，敬請報名。

歐陽教授的部落格:  www.PlumBlossomTree.me。華人SHARE癌症關懷與支持，電話:  1-800-889-7280，網站:  www.ShareCancerSupport.org；鍾主任電話： 347-677-7977，電郵:  [email protected]。聯繫婦女會，請洽董事會成員，海倫．席格利亞電話: 347-256-5810，電郵: [email protected]；娜妲莉．克莉斯托電話: 917-836-4841，電郵:  [email protected]；方秀蓉電話: 917-912-8288，電郵: [email protected]。如用信用卡捐款給該會，請到婦女會網站:  http://www.PPSEAWA.net或PayPal: [email protected]。婦女會其他網上聯繫方式: www.PPSEAWA.net、Facebook @PPSEAWAUSA、Instagram @PPSEAWAUSA、Pinterest @PPSEAWA。

泛太平洋暨東南亞婦女會舉辦乳癌講座，講員歐陽蕭安與鍾詠儀（前排右四、右三）與婦女...
泛太平洋暨東南亞婦女會舉辦乳癌講座，講員歐陽蕭安與鍾詠儀（前排右四、右三）與婦女會幹事席格利亞、克莉斯托、方秀蓉（前排左一、左二、右一）以及廖沛翔（後排右二）等位分享茶點與交流心得。

乳癌 癌症 華人

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