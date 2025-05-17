專注疾病預防、提供「一站式」服務 百康仁德法拉盛多專科中心隆重開幕

百康仁德醫療集團法拉盛多專科中心隆重開幕投入服務，為區內最大、最新的綜合性醫療中心，通過專科醫療和內科、家庭科的聯動，提供高效、便捷和連貫的「一站式」醫療服務。

位於法拉盛 38大道135-27號的百康仁德醫療集團法拉盛多專科中心在5月8日正式開幕投入服務。該中心是法拉盛最大、最新的綜合性醫療中心，通過專科醫療和內科、家庭科的聯動，為華人 社區提供高效、便捷和連貫的醫療服務。

百康仁德法拉盛多專科中心包含兩層，總占地近2萬平方英尺，擁有31間診室，30位醫生及助理醫生駐診。該中心提供包含醫學影像在內的9項全科及專科服務，意即二樓提供內科、家庭科及血液/腫瘤 專科服務；地下B層則提供心臟專科、腎臟專科、腳科專科、手術外科、風濕免疫專科，以及醫學影像專科。患者可在B層接受電腦斷層掃描（CT）、心臟冠狀動脈電腦斷層掃描、超聲波、X光檢查、3D乳房X光檢查、骨密度檢查等檢測專案。換言之，由二樓與地下B層形成聯動，提供「預防、診斷與治療」一站式醫療服務。

百康仁德總裁兼首席財務官Alex Mitchell介紹，百康仁德推廣「價值導向醫療」（Value-based Care）的先進健康管理模式，將被動治療轉為主動健康干預，減少患者非必要的看病次數。法拉盛多專科中心的開幕將更好地服務疾病預防和慢性病管理，避免重大疾病帶來的醫療資源浪費。舉例來說，先進的醫學影像檢測可以說明更好地篩查乳腺癌、肺癌等癌症，以及心血管疾病。而針對糖尿病等慢性病，內科、家庭科將與心臟、腎臟、腳科等專科合作，幫助患者控制和避免嚴重併發症的發生。

百康仁德首席運營官李舒表示，目前百康仁德在皇后區、曼哈頓、布魯克林、史泰登島以及長島納蘇郡設有超過100家診所。百康仁德通過推行標準化診療流程、定期開展員工培訓，以及持續評估醫療品質。百康仁德的淨推薦值（Net Promoter Score， NPS）達到77分，反映出患者高度滿意，達到「優秀」（Excellence）水準。

應邀參加開幕式的紐約市議員黃敏儀、紐約州議員劉醇逸辦公室代表盧美華，表示期待百康仁德醫療集團為華人社區提供符合患者語言與文化習慣、優質親切的醫療服務。

百康仁德是紐約最大最好的華人醫療集團，提供內科、家庭科以及20多項專科醫療服務。法拉盛多專科中心地址： 135-27 38th Ave, Flushing, NY 11354。內科、家庭科及血液/腫瘤專科預約電話：(718)886-5068；其他專科預約電話：(646)893-6326。

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