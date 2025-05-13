NYFSC在曼哈頓為長者推出個人管理計劃

NYFSC個人管理計劃能讓長者生活得更健康、更安全，更獨立

紐約長者基金會(NYFSC, New York Foundation for Senior Citizen)在紐約市政府老齡局資助下，為包括華埠 在內的曼哈頓 社區的長者提供個人管理計劃

服務(Case Management Program)，以幫助老年人在家生活更如意。

NYFSC的長者個人管理計畫包括協調長者的居家照護、送餐服務和其他基本服務，幫助老年人在自己的家中保持安全、健康和獨立。負責的個案經理會在家中與 60 歲以上的老年人會面，確定他們是否有資格獲得各項服務，包括送餐上門服務、居家照護服務、福利/權利審查、聯繫當地的社區計畫等等，幫助老年人住在自己家裡，生活得更健康、更安全，並且更加獨立。NYFSC會安排和監督服務的提供。這項管理服務不收取任何費用。

對於送餐上門服務，建議每餐支付一定費用，而 EISEP家庭護理服務可能會收取一定比例的費用，具體費用取決於客戶的收入和住房費用。

這項服務包括住在曼哈頓以下各區的長者：炮台公園Battery Park City，市政府Civic Center，金融區Financial District，南街碼頭South Street Seaport，Tribeca，華爾街 Wall Street，世貿中心World Trade Center，Greenwich Village，Hudson Square，小意大利Little Italy，Nolita，NoHo，蘇荷SoHo，South/West Village，Flatiron，Gramercy Park，Herald Square，中城Midtown，Midtown South，Murray Hill，時報廣場Times Square，聯合廣場Union Square，Beekman Place，Peter Cooper Village，Stuyvesant Town，Sutton Place，Tudor City，Turtle Bay等。

NYFSC的管理計劃提供個人化支持，以幫助老年人在家生活更如意。有興趣了解更多的人士請電212-962-7817，或登陸網站www.nyfsc.org 查詢。