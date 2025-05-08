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關稅影響將至 這可能是施坦威最後一波底價

紐約訊
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圖:施坦威紐約工廠年度庫存展銷大促，5月16日至18日(僅此三天)集結逾150台鋼琴，型號豐富，在漲價來臨前，這也許是您最後一次以當前價格入手施坦威的機會(看琴敬請預約)。
圖:施坦威紐約工廠年度庫存展銷大促，5月16日至18日(僅此三天)集結逾150台鋼琴，型號豐富，在漲價來臨前，這也許是您最後一次以當前價格入手施坦威的機會(看琴敬請預約)。

對許多家庭來說，一架施坦威鋼琴不止是孩子練琴的樂器，更是家中最具藝術與保值價值的投資。通常，施坦威的價格會在每年末根據市場調整。近期，隨著中美關稅政策對高端木材、金屬等原材料的影響，施坦威價格上漲或將提前發生。

好消息是，5月16日至18日，限時三天，施坦威紐約工廠將迎來年度庫存展銷大促，首次集結超過150台鋼琴，型號豐富，選擇前所未有！在漲價來臨前，這也許是您最後一次以當前價格入手施坦威的機會。

最近金融市場上，「買金保值」的說法再次火熱。但閣下知道嗎？在專業音樂圈與高凈值家庭中，施坦威鋼琴正在成為另一種優雅兼具使用價值、短期內顯著升值的投資選項，可謂穩健保值，投資首選。

從1998年到2024年，一台 Model B三角鋼琴價格從約5萬美元漲到近14萬美元，漲幅超170%。其價值曲線甚至與黃金走勢一樣平穩，而且擁有無可替代的使用價值與生活體驗。更重要的是：一架施坦威，不只能升值，還能陪伴孩子成長、提升家庭品味，帶來精神與文化的雙重回報。

在今年，由於部分進口部件與原材料面臨高達145%的關稅調整，施坦威的價格結構也將面對調整。也就是說，今天你選中的那一台琴，一個月後價格就會隨之水漲船高。提前鎖定現價琴款，為家庭資產配置增加抗通脹選項。

本次活動為施坦威北美近年來首次展出超150台鋼琴，涵蓋施坦威家族產品全新琴、展示陳列琴、官方認證保真二手琴，多種產品型號滿足不同層次消費需求，機會難得。

其中展示廳陳列琴性價比極高，雖經到訪參觀客戶試彈，但均由施坦威技師重新調律整音後，音色表現甚至優於部分新琴。這類稀缺琴款往往在活動首日即被搶訂，建議儘早預約，鎖定優先選琴權。

為方便華人家庭購琴，本次活動配有通曉中文顧問，全程協助挑選、講解型號差異與預算匹配，一對一為您解憂答疑、提供專業建議。在挑琴這件大事上，施坦威希望您不僅“買得放心”，更要“選得舒心”。為確保每位來賓有充分的試琴與選購時間，活動僅限預約入場。

施坦威紐約工廠年度最大型鋼琴展銷會（僅限預約看琴）訂於5月16日至18日（週五至周日）一連三天舉行，官網預約：qrcc.pro/sv89n9si7jaf，華語查詢預約熱線：(332)322-1178，

紐約施坦威工廠：1 Steinway Pl, Queens, NY 11105。

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