華美銀行集團2025年首季業績亮眼存貸業務創新高 資本實力穩居行業前列

華美銀行集團2025年首季業績亮眼收入和貸款均創歷史新高。

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc; 納斯達克股票代號為「EWBC」）於4月22日公佈2025年第一季度財務報告。2025年第一季度淨利潤為2.9億美元，稀釋每股收益2.08美元。平均總資產回報率為1.56%，平均普通股權益回報為15%；平均有形普通股權益回報率為15.9%；每股賬面價值較上一季度增長3%，較去年同期增長14%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，該行第一季度貸款 、營業額、服務費收入創歷史新高，平均有形普通股權益回報率接近16%。該行專注優化存款成本，淨利息環比擴大11個基準點，本季度凈利息收益超過6億美元。服務費收入環比增長8%，這得益於整體客戶活動強勁。

吳建民還表示，銀行第一季度信貸表現有所加強，淨呆賬銷賬僅為1500萬美元，降幅為12個基點，停止計息貸款和不良資產均有所減少。在此基礎上，仍將貸款損失金提高至1.35%的審慎水準。華美銀行繼續保持強勁運營。該行多元化的資產負債表、雄厚的資本實力以及行業領先的盈利能力讓華美銀行可以在任何經濟環境下服務客戶。這些核心業務優勢使該行能夠靈活地把握機遇，吳建民總結道。

華美銀行第一季度財務報概要：截至2025年3月31日，總資產為762億元，較2024年12月31日增加2億元。與去年同期相比增長53億元，增幅7%。2025年第一季度平均生息資產727億元，較第四季度增加5億元，增幅1%。增長主要源於均可供出售債務證券增加9億元，平均未償還貸款總和增加1億元，但平均計息現金和銀行存款減少5億元，部分抵消這一增長。今年第一季度貸款總額543億元，比2024年底增加5億元。與去年同期相比，貸款總額增加22億元，增幅4%。存款總額為631億元，較2024年底減少1億元；這一現象反映了存款優化措施進一步降低成本的結果。截至2025年3月31日，無息存款占總存款24%。與去年同期相比，增加45億美元，增幅8%。2025年第一季度平均存款額為626億元，較2024年第四季度增加7億元，其中貨幣市場存款、定期存款、儲蓄存款和無息活期存款的平均存款額均有所增長。

截至2025年3月31日，股東權益為79億元，季度環比增長3%。截至2025年3月31日，股東權益與資產總額比為10.41%；該比率截至上季度末為10.17%。華美銀行的各項監管資本比率均遠超高於監管部門設定的資本充足比率標準，也大幅領先於區域性銀行的平均水準。

華美銀行董事會已宣佈派發公司2025年第二季度普通股股息。截至2025年5月2日記錄在冊的股東，將在2025年5月16日獲得每股0.60元的普通股現金股息。華美銀行集團 2025 年第一季度以 8500 萬元回購了約 92 萬股普通股。集團股票回購授權中仍有 2.44 億元可用。

華美銀行致力於幫助客戶聯結商機，向前邁進。該行母公司華美銀行集團（Nasdaq：“EWBC”）為納斯達克上市公司，截至2025年3月31日，總資產達762億美元。該公司全資子公司華美銀行是總部位於南加州 最大的獨立商業銀行，在美國和亞洲擁有110多個服務網點。該銀行在美國市場覆蓋加利福尼亞州、佐治亞州、伊利諾伊州、馬塞諸塞州、內華達州、紐約州 、得克薩斯州和華盛頓州。欲瞭解更多華美銀行相關資訊，請訪問網址：www.eastwestbank.com 進行查閱。