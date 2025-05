《春風畫語–Transcendent》 伯大尼畫室 2025年度聯展

展出學生Azaliia Okuneva 的作品「Lighthouse」。

位於法拉盛 的紐約第一銀行畫廊將於5月2日至13日展出名為《春風畫語–Transcendent》的畫展。此展覽為伯大尼畫室Bethany’s Studio of Art的年度聯展,集合伯大尼畫室九十件學生的傑出作品,展出者的年齡都是介於8-18歲。種類包含素描、水彩、壓克力、油畫、複合媒材及拼貼。其中有多幅作品為本年度各項繪畫競賽之得獎作品。

成語「春風化雨」原意是以春日適宜於草木生長的風雨,來比喻良好的薰陶和教育。本展覽以同音的「春風畫語」為名來點出美術教育亦是如此。很多的人認為天分是學習繪畫的先決條件; 其實大部分的人都具有美術天分,這樣的天分如何被引導在學習中更加喜愛和發展,而獲致更加美好的創作成果,就是一幅春風化雨的寫照。在日復一日的積累中,所產生不是一再的重複,而是蛻變昇華的成長動力。美術學習的成長可以從整體的構圖,繪畫語言,造型,色彩及媒材的運用等方面得見。

春風畫語展中的繪畫主題和媒材是很多元的,從靜物,動物,景物,人物到想像,抽象,創作者都透過畫面來表達他們所探索的視界及心靈空間,是一種展現,同時也開啟了與觀者的對話。兒童的階段與青少年階段的表達有顯著的不同,但是成長的生命力是持續貫注於每個階段的。從一束倒掛的玫瑰花,到游在深海的水母;從凝視鏡中的自己,到破紙而出的自我探尋;從山丘上的燈塔,到夕陽下的皇后大橋,希望這個展覽在2025年春天將成長的喜悅與大家分享!

「伯大尼畫室」(Bethany’s Studio of Art)位於皇后區 雷哥公園(Rego Park),由賴穎儒及謝其瀛老師主持及多位老師執教,以互動式小班教學,自2007年以來培育了許多青少年學生,進入知名藝術學校,更開啟了許多小朋友的繪畫天份。許多學生從一開始只是學興趣,結果紛紛在過去的幾年申請上包含帕森藝術設計學院(Parsons School of Design)或曼哈頓 紐約流行設計學院(Fashion Institute of Technology)及視覺藝術學院(School of Visual Art)等藝術名校。還有多位學生考上拉瓜地亞藝術重點高中La Guardia High School及School of Art and Design。「伯大尼畫室」網址: www.stoneandbethany.com。

《春風畫語–Transcendent》畫展展期:2025年5月2至13日。開幕茶會:5月3日週六12:30pm-2:30pm。畫展地址:41-02 Main St. 2nd FL, Flushing, NY 11355 (Entrance at 41th Ave)紐約第一銀行畫廊。畫廊時間:週一至週五 9am-4pm、週六 9am-3pm。