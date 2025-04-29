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紐約重申不論移民身分都可就醫參保 NYC Care「紐約關懷」獲得健康護理

紐約訊
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市衛生局、市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)聯合多個市府單位舉行圓桌會議，重申不論移民身分，所有紐約人都可獲得市府提供的醫療服務，並表示如果白卡經費削減，市府將啟動應對措施，確保居民不受影響。

市移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)指出，近來有不少移民擔心就醫時個人資訊外洩，或是擔心保險遭拒、費用高昂，不敢前往醫院，導致延誤診療。卡斯特羅強調，醫療隱私受法律保護，市府會持續提供醫療資源給所有居民，不論移民身分。

「紐約關懷」已服務數十萬未保險的居民。不論移民身分，病患的個資均受到法律保護。「無健保者也可申請紐約關懷，以低費用甚至免費的方式獲得醫療，求診時無須透露移民身分，」。

什麼是初級保健及其重要性

初級保健意味著與醫生和整個醫療保健團隊建立關係，他們定期為您看診以幫助您保持健康。這包括定期檢查、血壓檢查、常規疫苗接種、乳房X光檢查和其他癌症篩檢。有了初級保健，您不再需要依賴急診室來獲得常規醫療保健服務。

您的初級保健提供者

初級保健提供者是一名醫療保健專業人員，他會持續協調您的護理，並將您與您需要的其他服務聯繫起來。該提供者可以是醫生、執業護理師或醫師助理。

紐約人，無論您的移民身份或經濟能力，您都有權以很低的費用或免費獲得有保證的優質健康護理。參保 NYC Care，以有尊嚴和尊重的方式解鎖獲得健康護理。詳情請致電1-646-NYC-CARE （1-646-692-2273） 說國語的健康護理專業人員將幫助您在註冊時選擇初級保健提供者。

移民 保險 癌症

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