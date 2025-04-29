大都會公園Metropolitan Park集運動和娛樂的園區

大都會公園建成模擬圖。（大都會團隊提供）

由科恩（Steve Cohen）與硬石國際（Hard Rock International）合作的大都會 公園（Metropolitan Park）土地使用及重新劃區(Land Use and Re-zoning)提案，今年３月以壓倒性多數獲得紐約市 議會批准。市議會的投票標誌著紐約市統一土地使用審查程序（Uniform Land Use Review Procedure，ULURP）的最後步驟，再次確認大都會公園在社區所獲得的廣泛支持：包括6個社區委員會、皇后區 區長及市議會均投下贊成票。

代表花旗球場所在地的市議員莫亞(Francisco Moya)表示：「市議會聽到了社區的聲音，他們希望大都會公園計畫成真。我很自豪能支持這個變革性開發項目，並幫助它在我們的選區、皇后區乃至整個紐約市實現。這項計畫不僅將打造一個體育和娛樂綜合園區，還將創造 100% 工會工作機會，為社區帶來投資，並提升地方經濟至前所未有的高度。」

紐約大都會隊（Mets）老闆科恩(Steve Cohen)說：「從一開始，我們就專注於打造一個讓社區自豪的項目。大都會公園將提供 25 英畝充滿活力的公共公園空間，創造 2萬3千 個高薪工會工作機會，並改善破敗的交通基礎設施，現在是皇后區獲得應有投資的時候。」硬石國際主席艾倫（Jim Allen）指出：「我們萬分感激皇后區支持硬石國際加入大都會公園。這不僅將成為一個旅遊目的地，也將是全球最壯觀的綜合度假勝地之一，擁有頂級娛樂表演、來自世界各地的美食。」

超過四年前，科恩及其在硬石國際的合作團隊便從基層開始與社區溝通，舉辦了 16 場社區工作坊，與社區領袖進行數百次一對一會議，並與居民進行交流。最終提出了大都會公園的構想，符合當地居民的優先需求，並獲得社區的廣泛支持。根據 Schoen Cooperman Research 於 2023 年 5 月及 2024 年 3 月進行的兩次民調，皇后區居民對大都會公園及其核心特點的支持率分別達到 78% 和 80%，主要支持的因素包括公共綠地與休閒空間、高薪就業機會、皇后區美食廣場、社區公共空間、改善公共交通，以及擁有現場音樂表演空間、賭場與會展空間的酒店。

關於大都會公園 ：大都會公園是一座體育與娛樂園區，由科恩與硬石國際合作開發。這項 80 億美元的私人投資將取代紐約大都會棒球場（Citi Field）周圍 50 英畝的停車場，將其改造為 25 英畝的公共公園空間，以及全年無休的娛樂中心。大都會公園將包括：硬石酒店，內設高端餐廳、酒吧與會議空間、娛樂賭場與體育博彩中心、最先進的現場音樂場館，邀請本地與國際知名音樂家、喜劇演員及表演者登台、「品味皇后區」（A Taste of Queens）美食廣場，展示當地特色美食與社區空間。

該項目預計創造 23,000 個永久工會工作，並帶來改善公共交通與停車基礎設施，包括翻新 7 號線地鐵站，使其符合無障礙通行（ADA）標準，以及 10 億美元的社區福利協議（Community Benefits Agreement）。中文詳情，可上網: https://zh.metropolitanpark.com/