大都會公園Metropolitan Park集運動和娛樂的園區

大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

由科恩(Steve Cohen)與硬石國際(Hard Rock International)合作的大都會 公園(Metropolitan Park)土地使用及重新劃區(Land Use and Re-zoning)提案,今年3月以壓倒性多數獲得紐約市 議會批准。市議會的投票標誌著紐約市統一土地使用審查程序(Uniform Land Use Review Procedure,ULURP)的最後步驟,再次確認大都會公園在社區所獲得的廣泛支持:包括6個社區委員會、皇后區 區長及市議會均投下贊成票。

代表花旗球場所在地的市議員莫亞(Francisco Moya)表示:「市議會聽到了社區的聲音,他們希望大都會公園計畫成真。我很自豪能支持這個變革性開發項目,並幫助它在我們的選區、皇后區乃至整個紐約市實現。這項計畫不僅將打造一個體育和娛樂綜合園區,還將創造 100% 工會工作機會,為社區帶來投資,並提升地方經濟至前所未有的高度。」

紐約大都會隊(Mets)老闆科恩(Steve Cohen)說:「從一開始,我們就專注於打造一個讓社區自豪的項目。大都會公園將提供 25 英畝充滿活力的公共公園空間,創造 2萬3千 個高薪工會工作機會,並改善破敗的交通基礎設施,現在是皇后區獲得應有投資的時候。」硬石國際主席艾倫(Jim Allen)指出:「我們萬分感激皇后區支持硬石國際加入大都會公園。這不僅將成為一個旅遊目的地,也將是全球最壯觀的綜合度假勝地之一,擁有頂級娛樂表演、來自世界各地的美食。」

超過四年前,科恩及其在硬石國際的合作團隊便從基層開始與社區溝通,舉辦了 16 場社區工作坊,與社區領袖進行數百次一對一會議,並與居民進行交流。最終提出了大都會公園的構想,符合當地居民的優先需求,並獲得社區的廣泛支持。根據 Schoen Cooperman Research 於 2023 年 5 月及 2024 年 3 月進行的兩次民調,皇后區居民對大都會公園及其核心特點的支持率分別達到 78% 和 80%,主要支持的因素包括公共綠地與休閒空間、高薪就業機會、皇后區美食廣場、社區公共空間、改善公共交通,以及擁有現場音樂表演空間、賭場與會展空間的酒店。

關於大都會公園 :大都會公園是一座體育與娛樂園區,由科恩與硬石國際合作開發。這項 80 億美元的私人投資將取代紐約大都會棒球場(Citi Field)周圍 50 英畝的停車場,將其改造為 25 英畝的公共公園空間,以及全年無休的娛樂中心。大都會公園將包括:硬石酒店,內設高端餐廳、酒吧與會議空間、娛樂賭場與體育博彩中心、最先進的現場音樂場館,邀請本地與國際知名音樂家、喜劇演員及表演者登台、「品味皇后區」(A Taste of Queens)美食廣場,展示當地特色美食與社區空間。

該項目預計創造 23,000 個永久工會工作,並帶來改善公共交通與停車基礎設施,包括翻新 7 號線地鐵站,使其符合無障礙通行(ADA)標準,以及 10 億美元的社區福利協議(Community Benefits Agreement)。中文詳情,可上網: https://zh.metropolitanpark.com/