04月28日(週一):

●2025年的梅西百貨 花卉展

Macy’s Flower Show 2025

4/28,11:00 am–9:00 pm

Location:Macy’s Herald Square flagship

https://www.nycforfree.co/events/macys-flower-show-2025

04月29日(週二):

●「寶寶來了!」新手爸媽育兒起步課

QPL Baby - Baby on the Way

4/29, 11:00am - 12:00pm

Location:118-14 Hillside Avenue, Richmond Hill

https://www.queenslibrary.org/

04月30日(週三)

●觀影「木法沙:獅子王」

Movie: "Mufasa: The Lion King"

4/30, 3:00pm - 5:00pm

Location:214-20 Northern Boulevard , Bayside

https://www.queenslibrary.org/

05月01日(週四)

●Eucerin肌膚快閃日

Eucerin Radiant Tone Pop-Up

5/1,2:00 PM 7:00 PM

Location:393 BroadwayNew York

https://www.nycforfree.co/events

05月02日(週五)

●機器人歷險記

Robotic Adventures with Springboard Incubators

5/2, 3:00pm - 4:00pm

Location:92-25 Rockaway Beach Boulevard, Rockaway Beach

https://www.nycforfree.co/events/

05月03日(週六)

●春意盎然繪畫派對

Spring into Spring Paint Party with Juan Ortega

5/3, 1:00pm - 3:00pm

Location:95-06 Astoria Boulevard, East Elmhurst

https://www.queenslibrary.org/

05月04日(週日):

●春日箏三味音樂會

Sunday Concerts

5/4, 3:00pm - 4:00pm

Location:89-11 Merrick Boulevard, Jamaica

https://www.nycforfree.co/events/