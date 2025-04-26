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紐約最大二手車行Major World 3000台現貨重塑二手車消費體驗

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張東根經理服務社區近20年絕對讓您找到一台您稱心如意的愛車。
張東根經理服務社區近20年絕對讓您找到一台您稱心如意的愛車。

在紐約這座「時間即成本」的快節奏都市中，尋找一台合適的二手車有時會讓購車者茫然。位於皇后區法拉盛的Major World車行，憑藉30年行業積累與創新服務模式，以逾3000輛現車庫存、嚴苛的135點檢測體系，以及「零隱性收費」的承諾，成為紐約客購置二手車的首選平臺。從剛需代步車到豪華商務座駕，從信用修復客群到多子女家庭，這家老牌車行正以差異化服務顛覆傳統市場格局。

Major World佔地超5萬平方英尺的展廳，3000餘輛整備一新的二手車按功能場景分區陳列：通勤族偏愛的日產Sentra、本田Civic等緊湊型轎車，家庭用戶首選的豐田RAV4、本田CR-V等SUV，以及商用客戶需求的福特Transit貨車等一應俱全。更引人注目的是，車行近期引進多款2024-2025年款准新車，包括4台雪佛蘭Suburban全尺寸SUV及12輛豐田Sienna七座MPV，其中部分車型行駛里程不足5000英里，價格卻比新車低20%-30%。

Major World資深銷售經理張東根指著展廳內數十輛貼有「24小時到店」標籤的車輛介紹「我們每月更新15%庫存，確保客戶能接觸到市場最新車型。」，車行依託全美合作經銷商網絡，可為客戶跨州調配稀缺車款，最快當日完成交割。數據顯示，該車行2023年成交車輛中，32%為豪華品牌，包括賓士GLE、寶馬X5等熱門車型，入門價較新車低40%，吸引大量中小企業主選購。

據張經理表示，二手車交易的核心痛點在於車況不透明。Major World為此建立業內領先的「135點檢測認證體系」，每輛車入庫前需經兩輪檢測：首輪由協力廠商機構驗證事故記錄與產權歸屬，次輪由車行資深技師對引擎、變速箱、制動系統等核心部件進行實測，並生成電子版檢測報告。若發現安全氣囊更換、結構件修復等重大維修記錄。為進一步消除顧客疑慮，車行提供90天質保，涵蓋引擎、變速箱等關鍵部件。

針對紐約客群年輕化、新移民佔比高的特點，Major World首創「一站式購車解決方案」：客戶選定車型後，可現場完成試駕、貸款審批、保險辦理及過戶手續。車行與多家品牌金融機構合作，提供彈性有效的貸款購車一條龍服務。「我們拒絕任何隱性收費。」張東根強調。

Major World展廳地址：紐約皇后區北方大道43-40號，營業時間：週一至週六9AM-9PM。撥打華語專線1-888-625-6750，銷售經理張東根將提供一對一選車諮詢。法拉盛購車者可預約接送服務。

張東根經理服務社區近20年絕對讓您找到一台您稱心如意的愛車。
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二手車 貸款 法拉盛

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