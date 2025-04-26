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Star Subaru美東最大現車庫存 親切服務價格公道本購車贈好禮

紐約訊
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Star Subaru為您提供最專業的購車感受。
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在北美市場連續16年蟬聯「最可靠品牌」的Subaru，憑藉對稱式全時四驅系統與IIHS頂級安全評級，成為紐約家庭購車首選。深耕皇后區23年的Star Subaru車行，以美東地區最大現車庫存、透明化價格體系及全中文服務團隊，重新定義「日系性能車」購車體驗。即日起憑本報廣告至展廳購車，可獲贈一套免費升級價值$600原廠行車記錄儀或遙控啟動器。

佔據北方大道黃金地段的Star Subaru展廳，現車庫存常年維持72台以上，涵蓋Forester、Outback、Crosstrek等全系車型。針對不同客群需求，車行打造精準購車場景：戶外探險家：2024年款Outback Wilderness現貨12台，搭配專屬越野套件與9.5吋離地間隙；都會通勤族：Crosstrek Premium現貨18台，標配EyeSight系統。多孩家庭：Ascent 8座版現貨9台，IIHS碰撞測試全優+後座警報系統

Star Subaru總經理指著展廳內多輛貼有「今日特價」標籤的車輛強調，表示，「我們庫存深度是區域同業3倍，客戶平均到店2小時內即可完成交割。」，車行幾乎每週從新澤西港口直提新車。為打破傳統車行議價迷霧，Star Subaru首創「雙重透明化」機制：官網開通實時庫存查詢功能，客戶可同步比對廠商建議售價（MSRP）與車行成交價。他表示，面對政府新的關稅政策，現在是較好的購車時間點。

Star Subaru針對皇后區多元族裔結構，Star Subaru組建紐約首支「國/粵/福州話」銷售團隊，從試駕講解到金融方案均提供母語服務。而且面對許多新移民擔心信用記錄問題，他們都設計出彈性解決方案。目前Star Subaru為了回饋社區特推出原廠配件升級，安全科技免費配，即日起凡憑本報廣告購車客戶，可任選兩項價值$600原廠配件：Starlink行車記錄儀：4K畫質+碰撞自動存檔+手機即時監控或一套遙控啟動系統。

Star Subaru展廳地址：206-26 Northern Blvd, Queens, NY 11361。7天營業，華語專線：718-819-0100。

皇后區 新澤西 移民

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