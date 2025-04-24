內科全科與家庭科女西醫馬艷青 提醒在傳染性疾病多發的春季需注意保健

圖： 內科專科馬艷青女西醫是移民局指定的移民體檢醫生，接受各種保險，無保險者優惠。

多年來全方位提供中英文內科與家庭科服務的女西醫馬艷青（Yanqing Ma, MD, PhD），為了提供患者更安全舒適的醫療服務，新聘多位專業醫護人員並於法拉盛 MAPLE街上全新診所大樓新設診所。馬醫師多年來以專業細心的醫療服務獲得僑界好評，現鑑於春季來臨，傳染性疾病和患帶狀皰疹而上門求診的病人頓時增多 馬醫師再三提醒各界，要加強預防及治療傳染性及過敏性等病。

馬艷青女西醫為移民局指定的移民體檢醫生，學經歷豐富，專精內科全科，擅長於高血壓、糖尿病、高膽固醇、花粉過敏、哮喘、貧血、肝炎、胃腸病、關節炎、尿道炎、皮膚病、性病、骨質疏鬆、破傷風，帶狀皰疹等。診所配備全套心肺功能檢查、胃菌檢查及各種實驗室檢查以及各種預防針注射、各類體檢。

根據馬醫年解說，春季由空氣/呼吸道飛沫傳播的常見傳染病有：

1、流感 ，病毒引起的急性呼吸道傳染病；

2、流腦，一種細菌引起的急性呼吸道傳染病；

3、麻疹，病毒引起的急性傳染病，小兒特別要注意；

4、水痘，帶狀皰疹病毒引起的，傳染途徑除了呼吸道飛沫之外，如果接觸了被水痘病毒污染的物品等也會被傳染。

5、流行性腮腺炎，由腮腺炎病毒引起的傳染病；

6、猩紅熱，由鏈球菌引起的急性呼吸道傳染病，由飛沫或直接、間接接觸傳染；

7、帶狀皰疹（只會傳染給沒得過水痘或是沒有施打過水痘疫苗 的人）。雖說對於已經得過水痘，或是已經施打過水痘疫苗且免疫健全的人來說，帶狀皰疹是沒有傳染力的，但由於季節變化，飲食不節、作息不正常，年紀增長，免疫力低下的人，有相當的發病因素。

8、不會傳染，常見症狀和普通感冒/流感相似的花粉熱（花粉樹粉過敏）。

馬醫生強調，對抗任何疾病，首先是預防勝於治療。而若一旦有任何病癥，應及早就醫，以免錯過治療的黃金時間。此外，未經醫護專業人員診療，千萬不要自行服用成藥，進而引起更多更嚴重的病情。對於如流感、帶狀皰疹，現在都有疫苗可打。而僑胞增強體質是非常重要的，需平時注意個人衛生和防護、養成良好的衛生習慣、注意防寒保暖、合理安排好飲食、積極參加體育鍛煉。再者，僑胞需注意心理健康。馬醫生表示，近年來，帶狀皰疹的病患年齡層有不斷下降趨勢，除了年齡、天氣交替等自然因素之外，心理的壓力增加亦會使免疫力下降而成為患病的關鍵原因。

馬艷青女西醫內科全科和家庭醫生診所設址於法拉盛全新的醫療大樓136-20 Maple Ave, Suite 203, Queens, NY 11355，看診時間為每日上午9時至下午5時，週日需預約。診所接受多種保險，無保險者優惠，電話：718-886-7998。